Интересные экскурсии под Киевом - производство уникального алкоголя

Летний напиток летний напиток. Иллюстративное фото: freepik.com

Украина — уникальная страна с невероятной природой и талантливыми людьми. В одном из крупных городов под Киевом есть крафтовое производство алкогольного напитка сикера, которое изготавливается без использования спиртов и сахара.

Интересной локацией поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

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Турист рассказал, что сикеру изготавливают из сброженного меда, соков и фруктов. Производство находится в городе Бровары в Киевской области по адресу улица Дмитрия Янченко, 2a.

Туристы могут приобрести экскурсию, и не только попробовать напиток на вкус, но и ознакомиться со всеми процессами его изготовления. На производстве изготавливают много видов сикеры — красную, белую, розовую, игристую и другие.

Дегустация и экскурсия занимает ориентировочно два часа и стоит 1250 гривен с человека. Вкус напитка будут дополнять закуски местного производства и улитки, стоимость которых входит в билет.

@vadymgrinko Поехали бы на такую экскурсию? Потому что я обожаю ходить на дегустации, где наливают. Еще и тем более, когда это классный и аутентичный украиский продукт 🐝😍😍 ♬ Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee

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