Як виглядає єдина крамниця в Чорнобилі — відео

Крамниця "Пікнік на узбіччі". Фото: BBC

Попри найбільшу екологічну катастрофу сучасності, яка сталася 26 квітня 1986 року, в Чорнобилі продовжується життя. В місті є продуктова крамниця та навіть ресторан.

Як виглядає ця крамниця, показав блогер Стас Поліський в TikTok.

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Блогер розповів, що крамниця в Чорнобилі має назву "Пікнік на узбіччі". В ній купують необхідні продукти люди, які працюють в зоні відчуження.

В "Пікніку на узбіччі" продають солодощі, алкоголь, ковбаси. Окрім того, на другому поверсі цієї крамниці розташований ресторан, в якому можна повечеряти чи пообідати.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в цій крамниці туристи купували сувеніри.

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