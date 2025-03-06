Як виглядає єдина крамниця в Чорнобилі — відео

Турист показав, як виглядає єдина крамниця в Чорнобилі
Попри найбільшу екологічну катастрофу сучасності, яка сталася 26 квітня 1986 року, в Чорнобилі продовжується життя. В місті є продуктова крамниця та навіть ресторан.
Як виглядає ця крамниця, показав блогер Стас Поліський в TikTok.
Крамниця в Чорнобилі — відео
Блогер розповів, що крамниця в Чорнобилі має назву "Пікнік на узбіччі". В ній купують необхідні продукти люди, які працюють в зоні відчуження.
В "Пікніку на узбіччі" продають солодощі, алкоголь, ковбаси. Окрім того, на другому поверсі цієї крамниці розташований ресторан, в якому можна повечеряти чи пообідати.
До початку повномасштабного вторгнення Росії в цій крамниці туристи купували сувеніри.
@poleskiy
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