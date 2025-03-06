Как выглядит единственный магазин в Чернобыле - видео

Турист показал, как выглядит единственный магазин в Чернобыле
Несмотря на крупнейшую экологическую катастрофу современности, которая произошла 26 апреля 1986 года, в Чернобыле продолжается жизнь. В городе есть продуктовая лавка и даже ресторан.
Как выглядит этот магазин, показал блогер Стас Полесский в TikTok.
Магазин в Чернобыле — видео
Блогер рассказал, что магазин в Чернобыле называется "Пикник на обочине". В нем покупают необходимые продукты люди, которые работают в зоне отчуждения.
В "Пикнике на обочине" продают сладости, алкоголь, колбасы. Кроме того, на втором этаже этого магазина расположен ресторан, в котором можно поужинать или пообедать.
До начала полномасштабного вторжения России в этом магазине туристы покупали сувениры.
@poleskiy
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