Как выглядит единственный магазин в Чернобыле - видео

Магазин "Пикник на обочине". Фото: BBC

Несмотря на крупнейшую экологическую катастрофу современности, которая произошла 26 апреля 1986 года, в Чернобыле продолжается жизнь. В городе есть продуктовая лавка и даже ресторан.

Как выглядит этот магазин, показал блогер Стас Полесский в TikTok.

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Блогер рассказал, что магазин в Чернобыле называется "Пикник на обочине". В нем покупают необходимые продукты люди, которые работают в зоне отчуждения.

В "Пикнике на обочине" продают сладости, алкоголь, колбасы. Кроме того, на втором этаже этого магазина расположен ресторан, в котором можно поужинать или пообедать.

До начала полномасштабного вторжения России в этом магазине туристы покупали сувениры.

Напомним, мы рассказывали, куда стоит поехать под Киевом на 8 марта. Также мы писали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние.