Як отримати "безкоштовне підвищення класу" в літаку — хитрий лайфхак

Турист поділився хитрістю, як отримати розкішні місця без доплат
В соцмережах повно цікавих порад та підказок, як зекономити в подорожі. Нещодавно стало популярним відео, в якому блогер розповів, як отримати безкоштовне підвищення класу в літаку.
Про це пише Daily Mail.
Як отримати найкращі місця в літаку
Блогер порадив придбати якісь закуски або невеликий подарунок, який здатний справити сильне враження. Він, зокрема, накупив купу солодощів.
"Легка частина зроблена, тепер ви повинні переконатися, що ви сідаєте в літак останнім, а потім, як тільки ви підійдете до виходу і наблизитеся до бортпровідників, передайте їм ласощі і просто будьте дуже ввічливими з ними, покажіть їм свою харизму, чарівність, трохи пожартуйте", — додав він.
Чоловік похвалився, що завдяки таким хитрощам його посадили в перший клас, пригостили закусками й келихом шампанського.
@henryjwade
A little charm & confidence goes a long way ✈️ 🌎 #upgrade #emirates #fly #businessclass #economy♬ A Summer Place - Hollywood Strings Orchestra
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також ми писали про пухнасту зірку Греції.
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