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Турист поділився хитрістю, як отримати розкішні місця без доплат

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 17:17
Як отримати "безкоштовне підвищення класу" в літаку — хитрий лайфхак
Пасажири в літаку. Фото: pexels.com

В соцмережах повно цікавих порад та підказок, як зекономити в подорожі. Нещодавно стало популярним відео, в якому блогер розповів, як отримати безкоштовне підвищення класу в літаку.

Про це пише Daily Mail.

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Блогер порадив придбати якісь закуски або невеликий подарунок, який здатний справити сильне враження. Він, зокрема, накупив купу солодощів.

"Легка частина зроблена, тепер ви повинні переконатися, що ви сідаєте в літак останнім, а потім, як тільки ви підійдете до виходу і наблизитеся до бортпровідників, передайте їм ласощі і просто будьте дуже ввічливими з ними, покажіть їм свою харизму, чарівність, трохи пожартуйте", — додав він.

Чоловік похвалився, що завдяки таким хитрощам його посадили в перший клас, пригостили закусками й келихом шампанського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також ми писали про пухнасту зірку Греції.

авіарейси подорож лайфхаки літаки туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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