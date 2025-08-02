Як отримати "безкоштовне підвищення класу" в літаку — хитрий лайфхак

Пасажири в літаку. Фото: pexels.com

В соцмережах повно цікавих порад та підказок, як зекономити в подорожі. Нещодавно стало популярним відео, в якому блогер розповів, як отримати безкоштовне підвищення класу в літаку.

Про це пише Daily Mail.

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Блогер порадив придбати якісь закуски або невеликий подарунок, який здатний справити сильне враження. Він, зокрема, накупив купу солодощів.

"Легка частина зроблена, тепер ви повинні переконатися, що ви сідаєте в літак останнім, а потім, як тільки ви підійдете до виходу і наблизитеся до бортпровідників, передайте їм ласощі і просто будьте дуже ввічливими з ними, покажіть їм свою харизму, чарівність, трохи пожартуйте", — додав він.

Чоловік похвалився, що завдяки таким хитрощам його посадили в перший клас, пригостили закусками й келихом шампанського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також ми писали про пухнасту зірку Греції.