Как получить "бесплатное повышение класса" в самолете - хитрый лайфхак

Турист поделился хитростью, как получить роскошные места
В соцсетях полно интересных советов и подсказок, как сэкономить в путешествии. Недавно стало популярным видео, в котором блогер рассказал, как получить бесплатное повышение класса в самолете.
Об этом пишет Daily Mail.
Как получить лучшие места в самолете
Блогер посоветовал приобрести какие-то закуски или небольшой подарок, который способен произвести сильное впечатление. Он, в частности, накупил кучу сладостей.
"Легкая часть сделана, теперь вы должны убедиться, что вы садитесь в самолет последним, а затем, как только вы подойдете к выходу и приблизитесь к бортпроводникам, передайте им лакомство и просто будьте очень вежливыми с ними, покажите им свою харизму, обаяние, немного пошутите", — добавил он.
Мужчина похвастался, что благодаря таким хитростям его посадили в первый класс, угостили закусками и бокалом шампанского.
@henryjwade
A little charm & confidence goes a long way ✈️ 🌎 #upgrade #emirates #flight #businessclass #economy♬ A Summer Place - Hollywood Strings Orchestra
Напомним, ранее мы рассказывали, что на один из самолетов в Индии напали пчелы. Также мы писали про пушистую звезду Греции.
Читайте Новини.LIVE!