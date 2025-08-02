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Главная Туризм Турист поделился хитростью, как получить роскошные места

Турист поделился хитростью, как получить роскошные места

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 17:17
Как получить "бесплатное повышение класса" в самолете - хитрый лайфхак
Пассажиры в самолете. Фото: pexels.com

В соцсетях полно интересных советов и подсказок, как сэкономить в путешествии. Недавно стало популярным видео, в котором блогер рассказал, как получить бесплатное повышение класса в самолете.

Об этом пишет Daily Mail.

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Блогер посоветовал приобрести какие-то закуски или небольшой подарок, который способен произвести сильное впечатление. Он, в частности, накупил кучу сладостей.

"Легкая часть сделана, теперь вы должны убедиться, что вы садитесь в самолет последним, а затем, как только вы подойдете к выходу и приблизитесь к бортпроводникам, передайте им лакомство и просто будьте очень вежливыми с ними, покажите им свою харизму, обаяние, немного пошутите", — добавил он.

Мужчина похвастался, что благодаря таким хитростям его посадили в первый класс, угостили закусками и бокалом шампанского.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на один из самолетов в Индии напали пчелы. Также мы писали про пушистую звезду Греции.

авиарейсы путешествие лайфхаки самолеты туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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