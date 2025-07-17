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Головна Туризм Турист, який відвідав 100 країн світу, назвав 4 фаворитів

Турист, який відвідав 100 країн світу, назвав 4 фаворитів

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 12:47
Турист порадив 4 країни, які варто відвідати кожному
Турист відкриває нові локації. Ілюстративне фото: freepik.com

Підприємець Майк Свігунські, який відвідав понад 100 країн, назвав чотири найулюбленіші. Його перелік охопив Європу та Азію.

Про це пише Daily Express.

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Таїланд 

Чоловік обожнює цю країну за безліч незайманих пляжів, а також дуже смачну та дешеву їжу.  Туристу сподобалась ця країна за комфортний клімат, невисоку вартість життя, проте "надзвичайно високу якість" їжі та житла, яке можна отримати за "невелику ціну".

Чехія

Турист зізнався, що столиця країни Прага "є найкрасивішим містом, яке він коли-небудь бачив у своєму житті". Майк описав його як "місто-казку" з добре збереженою середньовічною архітектурою та виділив "культовий" Карлів міст. Він також тепер є фанатом чеського гуляшу та свічкової (страва з яловичини у вершковому соусі. — Ред.).

Італія

Мандрівнику сподобалась ця країна чудовими пляжами, красивими горами й простою системою транспорту. За 15 років відвідав багато італійських міст. Найбільше його вразили руїни Риму, канали Венеції та мистецтво епохи Відродження у Флоренції. Турист обожнює італійські вина, сири, пасту і піцу. 

Грузія

Мандрівнику подобається тут смачна їжа, чорні піщані пляжі та неймовірні гірські краєвиди. Він назвав цю країну прихованою перлиною з унікальним колоритом та добрими та гостинними жителями. Серед місцевих страв йому сподобалися хачапурі (різновид хліба з начинкою із сиру. — Ред.) та хінкалі (пельмені з начинкою з м'яса — Ред.).

Нагадаємо,  раніше ми ділилися підбіркою країн ЄС, які стануть ідеальним місцем для любителів походів. Також ми писали про маловідомі курорти в Італії.

подорож Чехія Європа туризм архітектура
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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