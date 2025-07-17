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Главная Туризм Турист, посетивший 100 стран мира, назвал 4 фаворитов

Турист, посетивший 100 стран мира, назвал 4 фаворитов

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 12:47
Турист посоветовал 4 страны, которые стоит посетить каждому
Турист открывает новые локации. Иллюстративное фото: freepik.com

Предприниматель Майк Свигунски, который посетил более 100 стран, назвал четыре самые любимые. Его перечень охватил Европу и Азию.

Об этом пишет Daily Express.

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Таиланд

Мужчина обожает эту страну за множество нетронутых пляжей, а также очень вкусную и дешевую еду. Туристу понравилась эта страна за комфортный климат, невысокую стоимость жизни, однако "чрезвычайно высокое качество" пищи и жилья, которое можно получить за "небольшую цену".

Чехия

Турист признался, что столица страны Прага "является самым красивым городом, который он когда-либо видел в своей жизни". Майк описание его как "город-сказку" с хорошо сохранившейся средневековой архитектурой и выделил "культовый" Карлов мост. Он также теперь является фанатом чешского гуляша и свичковой (блюдо из говядины в сливочном соусе. — Ред.).

Италия

Путешественнику понравилась эта страна прекрасными пляжами, красивыми горами и простой системой транспорта. За 15 лет посетил много итальянских городов. Больше всего его поразили руины Рима, каналы Венеции и искусство эпохи Возрождения во Флоренции. Турист обожает итальянские вина, сыры, пасту и пиццу.

Грузия

Путешественнику нравится здесь вкусная еда, черные песчаные пляжи и невероятные горные пейзажи. Он назвал эту страну скрытой жемчужиной с уникальным колоритом и добрыми и гостеприимными жителями. Среди местных блюд ему нравится хачапури (разновидность хлеба с начинкой из сыра. — Ред.) и хинкали (пельмени с начинкой из мяса. — Ред.).

Напомним, ранее мы делились подборкой стран ЕС, которые станут идеальным местом для любителей походов. Также мы писали о малоизвестных курортах в Италии.

путешествие Чехия Европа туризм архитектура
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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