Чому категорично не можна використовувати фени в готелі — відповідь

Туристка сушить волосся феном у готелі. Фото: freepik.com

Мандрівники дуже рідко беруть із собою фен, адже він займає багато місця в сумці й часто за багаж доводиться переплачувати. Проте така техніка в готелі -- далеко не найкращий варіант для сушіння вашого волосся і може вам зашкодити.

Про це пише Daily Express.

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Дослідження показали, що прибиральники часто нехтують фенами в готельних номерах, перетворюючи їх на розсадники бактерій і мікробів.

Досвідчений трихолог попередила, що в них також часто накопичуються грибки від вологи. Вони можуть завдати шкоди не лише вашому волоссю, а й організму в цілому.

"Фени в готелях часто стають ідеальним середовищем для бактерій і грибків. Коли вони потрапляють на волосся та шкіру голови — можуть викликати інфекції та подразнення, руйнувати волосяні фолікули та сповільнювати їхній ріст", — поділилась експертка.

Туристка сушить волосся феном в готелі. Фото: freepik.com

Ці шкідливі мікроорганізми також можуть спровокувати випадіння, лупу, дерматити та інші серйозні порушення мікробіому шкіри голови.

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