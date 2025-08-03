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Главная Туризм Трихолог шокировала, почему не стоит пользоваться фенами в отелях

Трихолог шокировала, почему не стоит пользоваться фенами в отелях

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 17:00
Почему категорически нельзя использовать фены в отеле — ответ
Туристка сушит волосы феном в отеле. Фото: freepik.com

Путешественники очень редко берут с собой фен, ведь он занимает много места в сумке и часто за багаж приходится переплачивать. Однако такая техника в отеле — далеко не лучший вариант для сушки ваших волос и может вам навредить.

Об этом пишет Daily Express.

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Чем опасны гостиничные фены

Исследования показали, что уборщики часто пренебрегают фенами в гостиничных номерах, превращая их в рассадники бактерий и микробов.

Опытный трихолог предупредила, что в них также часто накапливаются грибки от влаги. Они могут нанести вред не только вашим волосам, но и организму в целом.

"Фены в отелях часто становятся идеальной средой для бактерий и грибков. Когда они попадают на волосы и кожу головы — могут вызвать инфекции и раздражение, разрушать волосяные фолликулы и замедлять их рост", — поделилась эксперт.

Трихолог шокувала, чому не варто користуватися фенами в готелях - фото 1
Туристка сушит волосы феном в отеле. Фото: freepik.com

Эти вредные микроорганизмы также могут спровоцировать выпадение, перхоть, дерматиты и другие серьезные нарушения микробиома кожи головы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как компактно и без труда упаковать вещи в путешествие. Также мы писали, что на один из самолетов в Индии напали пчелы.

здоровье волосы туризм бытовая техника отели
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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