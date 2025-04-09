Нові правила Ryanair у 2025 році — що треба знати туристам

Літак Ryanair. Фото: corporate.ryanair.com

Хоча ірландський лоукостер Ryanair відомий своїми дешевими рейсами, суворі правила авіакомпанії та додаткові послуги можуть суттєво підвищити вартість квитка. Щоб вберегти свій гаманець від зайвих витрат, варто знати правила авіакомпанії.

Про це пише The Mirror UK.

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Ручна поклажа

Пасажири можуть взяти із собою в салон літака невелику сумку розміром 40 x 20 x 25 см, яка повинна поміститися під сидінням. Пасажири, які бажають взяти другу сумку більшого розміру, мають можливість придбати тариф Priority, який дозволяє перевозити більше багажу, а також деякі додаткові привілеї. Тариф дозволяє пасажирам брати з собою на борт невелику особисту сумку (40 x 20 x 25 см) і ручну поклажу (55 x 40 x 20 см) вагою до 10 кг. Пасажири з пріоритетним тарифом також підіймаються на борт літака першими в окремій черзі.

Чоловік пакує валізу. Фото: Freepik

Електронний квиток

На початку цього року керівник Ryanair Майкл О'Лірі оголосив, що авіакомпанія покладе край друкованим посадковим талонам. Спочатку зміни були заплановані на травень 2025 року, проте їх перенесли на листопад 2025 року. Наразі пасажири можуть роздрукувати та пред'явити паперовий посадковий талон або завантажити цифровий посадковий талон за допомогою додатку Ryanair на своєму смартфоні.

Запізнення

Авіакомпанія рекомендує всім пасажирам прибувати в аеропорт заздалегідь, щоб мати достатньо часу для проходження контролю безпеки та виходу на посадку. За запізнення на рейс з пасажирів можуть стягнути 115 євро (приблизно 5240 гривень). Збір стягується після того, як клієнт переброньовує квитки на новий рейс.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вимоги Ryanair до перевезення ручної поклажі. Також стали відомі авіакомпанії з найбільшими та найменшими місцями в економкласі.