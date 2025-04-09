Новые правила Ryanair в 2025 году - что нужно знать туристам

Самолет Ryanair. Фото: corporate.ryanair.com

Хотя ирландский лоукостер Ryanair известен своими дешевыми рейсами, строгие правила авиакомпании и дополнительные услуги могут существенно повысить стоимость билета. Чтобы уберечь свой кошелек от лишних расходов, стоит знать правила авиакомпании.

Об этом пишет The Mirror UK.

Реклама

Читайте также:

Ручная кладь

Пассажиры могут взять с собой в салон самолета небольшую сумку размером 40 x 20 x 25 см, которая должна поместиться под сиденьем. Пассажиры, желающие взять вторую сумку большего размера, имеют возможность приобрести тариф Priority, который позволяет перевозить больше багажа, а также некоторые дополнительные привилегии. Тариф позволяет пассажирам брать с собой на борт небольшую личную сумку (40 x 20 x 25 см) и ручную кладь (55 x 40 x 20 см) весом до 10 кг. Пассажиры с приоритетным тарифом также поднимаются на борт самолета первыми в отдельной очереди.

Мужчина пакует чемодан. Фото: Freepik

Электронный билет

В начале этого года руководитель Ryanair Майкл О'Лири объявил, что авиакомпания положит конец печатным посадочным талонам. Сначала изменения были запланированы на май 2025 года, однако их перенесли на ноябрь 2025 года. Сейчас пассажиры могут распечатать и предъявить бумажный посадочный талон или загрузить цифровой посадочный талон с помощью приложения Ryanair на своем смартфоне.

Опоздание

Авиакомпания рекомендует всем пассажирам прибывать в аэропорт заранее, чтобы иметь достаточно времени для прохождения контроля безопасности и выхода на посадку. За опоздание на рейс с пассажиров могут взыскать 115 евро (примерно 5240 гривен). Сбор взимается после того, как клиент перебронирует билеты на новый рейс.

Напомним, ранее мы рассказывали о требованиях Ryanair к перевозке ручной клади. Также стали известны авиакомпании с самыми большими и самыми маленькими местами в экономклассе.