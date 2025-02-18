Парки та замки в 100 км від Києва — місця для туристів

Дівчина насолоджується зимовою погодою. Фото: Pinterest

Наприкінці зими Україну засипало снігом та вдарили морози. Це ідеальна погода для відпочинку за містом.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ТОП-3 місця в 100 км від Києва, де можна чудово провести час з родиною та друзями.

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Національний природний парк "Дніпровсько-Тетерівський"

Він розташований у Вишгородському районі. Колись це місце було доступним лише для партійної верхівки, тепер же його має можливість відвідати кожен. Відвідувачі можуть насолодитися природою в мальовничих лісах парку, де водяться олені, кабани, косулі, лосі, качки та зайці. Територія обладнана спеціальними місцями для відпочинку, де можна посмажити обід чи вечерю.

Національний природний парк "Дніпровсько-Тетерівський". Фото: kyivmaps.com

Етнографічний комплекс "Українське село"

Мальовниче місце розташоване у селі Бузова в Києво-Святошинському районі, приблизно за 40 кілометрів від Києва. В парку є готель, який складається зі старовинних хатин, привезених з Полісся, та зоопарк, де живуть поні, віслюки, олені та інші тварини. Також на території розташований православний храм на честь святого великомученика Димитрія Солунського.

Етнографічний комплекс "Українське село". Фото: Pinterest

Замок Радомисль

Він розташований у Житомирській області в місті Радомишлі. В замку можна відвідати унікальний музей, де зберігається найстаріша реліквія – ікона святого Миколи Чудотворця, виконана з шиферного каменю. Відвідувачі будуть вражені ландшафтним парком з водоспадами та скульптурами XVII–XIX століття.

Замок Радомисль. Фото: tourbaza.com

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