Парки та замки в 100 км від Києва — місця для туристів

ТОП-3 місця в 100 км від Києва, які варто відвідати кожному
Наприкінці зими Україну засипало снігом та вдарили морози. Це ідеальна погода для відпочинку за містом.
Редакція Новини.LIVE розповідає про ТОП-3 місця в 100 км від Києва, де можна чудово провести час з родиною та друзями.
Національний природний парк "Дніпровсько-Тетерівський"
Він розташований у Вишгородському районі. Колись це місце було доступним лише для партійної верхівки, тепер же його має можливість відвідати кожен. Відвідувачі можуть насолодитися природою в мальовничих лісах парку, де водяться олені, кабани, косулі, лосі, качки та зайці. Територія обладнана спеціальними місцями для відпочинку, де можна посмажити обід чи вечерю.
Етнографічний комплекс "Українське село"
Мальовниче місце розташоване у селі Бузова в Києво-Святошинському районі, приблизно за 40 кілометрів від Києва. В парку є готель, який складається зі старовинних хатин, привезених з Полісся, та зоопарк, де живуть поні, віслюки, олені та інші тварини. Також на території розташований православний храм на честь святого великомученика Димитрія Солунського.
Замок Радомисль
Він розташований у Житомирській області в місті Радомишлі. В замку можна відвідати унікальний музей, де зберігається найстаріша реліквія – ікона святого Миколи Чудотворця, виконана з шиферного каменю. Відвідувачі будуть вражені ландшафтним парком з водоспадами та скульптурами XVII–XIX століття.
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