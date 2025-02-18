Парки и замки в 100 км от Киева - места для туристов

Девушка наслаждается зимней погодой. Фото: Pinterest

В конце зимы Украину засыпало снегом и ударили морозы. Это идеальная погода для отдыха за городом.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ТОП-3 местах в 100 км от Киева, где можно прекрасно провести время с семьей и друзьями.

Читайте также:

Национальный природный парк "Днепровско-Тетеревский"

Он расположен в Вышгородском районе. Когда-то это место было доступно только для партийной верхушки, теперь же его имеет возможность посетить каждый. Посетители могут насладиться природой в живописных лесах парка, где водятся олени, кабаны, косули, лоси, утки и зайцы. Территория оборудована специальными местами для отдыха, где можно пожарить обед или ужин.

Национальный природный парк "Днепровско-Тетеревский". Фото: kyivmaps.com

Этнографический комплекс "Украинское село"

Живописное место расположено в селе Бузова в Киево-Святошинском районе, примерно в 40 километрах от Киева. В парке есть отель, который состоит из старинных хижин, привезенных из Полесья и зоопарк, где живут пони, ослы, олени и другие животные. Также на территории расположен православный храм в честь святого великомученика Димитрия Солунского.

Этнографический комплекс "Украинское село". Фото: Pinterest

Замок Радомысль

Он расположен в Житомирской области в городе Радомышле. В замке можно посетить уникальный музей, где хранится старейшая реликвия — икона святого Николая Чудотворца, выполненная из шиферного камня. Посетители будут поражены ландшафтным парком с водопадами и скульптурами XVII-XIX века.

Замок Радомысль. Фото: tourbaza.com

Ранее мы писали, что одна из стран Европы запретит туристические поездки в Россию и Беларусь. Также узнайте секреты путешествий с детьми от бывшей стюардессы.