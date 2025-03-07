Непопулярні локації під Києвом, які варто подивитись весною

Печера Геонавт. Фото: obukhiv.info

Настання довгоочікуваного весняного тепла дає чудову можливість вирушити в поїздку з родиною чи друзями. В Київській області є цікаві локації, які не є популярними серед мандрівників, проте їх обов'язково варто відвідати кожному.

Редакція Новини.LIVE підібрала місця на Київщині, які варто відвідати із настанням тепла.

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Етнографічний музей "Хутір Савки"

Він розташований в селі Нові Петрівці, неподалік урочища Межигір’я. Тут туристи можуть поринути в побут селян в XVIII–XIX століть та подивитися автентичні садиби різних регіонів Полісся, вулики, циганську кузню, чумацький віз та інше. На його території розташована одна з найстаріших хатин із соснової колоди, побудована в 1786 році.

Хата селян в етнографічному музеї "Хутір Савки". Фото: zovnish.com

Кийлівська Асканія

Заповідник розташований в однойменному селі Кийлів. На його території є 5 водойм, де мешкають лебеді, гуси та дикі качки, яких можна погодувати. Туристи мають можливість побачити на власні очі африканських страусів, камерунських кіз, в'єтнамських свиней, фазанів та пухових курей. В заповіднику можна покататися на конях та віслюках.

Тварини в Кийлівській Асканії. Фото: facebook.com/FermaKyilivskaAskania

Печера Геонавт

Глибока печера знаходиться в селі Ходосівка Київської області. Її довжина складає понад 60 метрів. За легендами, в цій печері ховалися ченці, яких переслідували. Печера Геонавт має дві камери, одна з яких має два широкі тунелі, а інша — залу, в якій треба пересуватись напівприсядки. Туристам радять з собою брати якісні ліхтарики та акумулятори.

Печера Геонавт. Фото: obukhiv.info

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