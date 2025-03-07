Непопулярные локации под Киевом, которые стоит посмотреть весной

ТОП-3 малоизвестных мест под Киевом, которые стоит посетить
Наступление долгожданного весеннего тепла дает прекрасную возможность отправиться в поездку с семьей или друзьями. В Киевской области есть интересные локации, которые не являются популярными среди путешественников, однако их обязательно стоит посетить каждому.
Редакция Новини.LIVE подобрала места на Киевщине, которые стоит посетить с наступлением тепла.
Этнографический музей "Хутор Савки"
Он расположен в селе Новые Петровцы, недалеко от урочища Межигорье. Здесь туристы могут окунуться в быт крестьян в XVIII-XIX веков и посмотреть аутентичные усадьбы разных регионов Полесья, ульи, цыганскую кузницу, чумацкий воз и прочее. На его территории находится одна из старейших хижин из соснового бревна, построенная в 1786 году.
Кийловская Аскания
Заповедник расположен в одноименном селе Кийлов. На его территории есть 5 водоемов, где обитают лебеди, гуси и дикие утки, которых можно покормить. Туристы имеют возможность увидеть собственными глазами африканских страусов, камерунских коз, вьетнамских свиней, фазанов и пуховых кур. В заповеднике можно покататься на лошадях и ослах.
Пещера Геонавт
Глубокая пещера находится в селе Ходосовка Киевской области. Ее длина составляет более 60 метров. По легендам, в этой пещере прятались монахи, которые преследовали. Пещера Геонавт имеет две камеры, одна из которых имеет два широких тоннеля, а другая — зал, в котором надо передвигаться полуприсядки. Туристам советуют с собой брать качественные фонарики и аккумуляторы.
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