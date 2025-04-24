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Таїланд запровадив нові правила для туристів

24 квітня 2025 10:55
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Нові правила в'їзду до Таїланду — що відомо
Туристка в Таїланді. Фото: thailand-business-news.com
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Таїланд з 1 травня 2025 року змінює правила в'їзду для іноземців. Особи повинні попередньо заповнити електронну картку прибуття TDAC (Thailand Digital Arrival Card). 

Про це повідомляє портал Visit Ukraine.

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Повідомляється, що жодну особу без заповненої TDAC (Thailand Digital Arrival Card) не допустять до країни. Картка подається окремо на кожного члена родини.

Картку створили для того, щоб прикордонники змогли отримувати всю ключову інформацію про іноземців і пришвидшити проходження контролю.

TDAC є обов'язковою для всіх іноземці, в тому числі для тих, хто прибув до країни з туристичною метою, у справах бізнесу чи транзитом.

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Архітектура Таїланду. Фото: Pexels

В картці необхідно зазначити свої особисті та паспортні дані, а також інформацію про свій рейс та адресу тимчасового проживання в Таїланді.

TDAC заповнюється на сайті Таїландського імміграційного бюро не раніше ніж за 3 дні до запланованого візиту. Про всяк випадок, краще взяти із собою в подорож роздруківку заповненої картки.

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