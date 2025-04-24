Новые правила въезда в Таиланд - что известно

Таиланд ввел новые правила для туристов
Таиланд с 1 мая 2025 года меняет правила въезда для иностранцев. Лица должны предварительно заполнить электронную карточку прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card).
Об этом сообщает портал Visit Ukraine.
Что нужно знать туристам, которые планируют путешествие в Таиланд
Сообщается, что ни одно лицо без заполненной TDAC (Thailand Digital Arrival Card) не допустят в страну. Карточка подается отдельно на каждого члена семьи.
Карточку создали для того, чтобы пограничники смогли получать всю ключевую информацию об иностранцах и ускорить прохождение контроля.
TDAC является обязательной для всех иностранцев, а том числе для тех, кто прибыл в страну с туристической целью, по делам бизнеса или транзитом.
В карточке необходимо указать свои личные и паспортные данные, а также информацию о своем рейсе и адрес временного проживания в Таиланде.
TDAC заполняется на сайте Таиландского иммиграционного бюро, не ранее чем за 3 дня до запланированного визита. На всякий случай лучше взять с собой в путешествие распечатку заполненной карточки.
Напомним, мы рассказывали, почему в Китае избегают роли свидетельницы. Также мы писали, что стоит взять с собой на круизный лайнер.
Читайте Новини.LIVE!