Новые правила въезда в Таиланд - что известно

Туристка в Таиланде. Фото: thailand-business-news.com

Таиланд с 1 мая 2025 года меняет правила въезда для иностранцев. Лица должны предварительно заполнить электронную карточку прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card).

Об этом сообщает портал Visit Ukraine.

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Сообщается, что ни одно лицо без заполненной TDAC (Thailand Digital Arrival Card) не допустят в страну. Карточка подается отдельно на каждого члена семьи.

Карточку создали для того, чтобы пограничники смогли получать всю ключевую информацию об иностранцах и ускорить прохождение контроля.

TDAC является обязательной для всех иностранцев, а том числе для тех, кто прибыл в страну с туристической целью, по делам бизнеса или транзитом.

Архитектура Таиланда. Фото: Pexels

В карточке необходимо указать свои личные и паспортные данные, а также информацию о своем рейсе и адрес временного проживания в Таиланде.

TDAC заполняется на сайте Таиландского иммиграционного бюро, не ранее чем за 3 дня до запланированного визита. На всякий случай лучше взять с собой в путешествие распечатку заполненной карточки.

Напомним, мы рассказывали, почему в Китае избегают роли свидетельницы. Также мы писали, что стоит взять с собой на круизный лайнер.