Чому на борту літака завжди прохолодно — пояснення

Туристка подорожує літаком. Фото: Freepik

Багато пасажирів бере із собою в літак джемпери, навіть попри літню спеку. Бортпровідниця розповіла, чому в салоні літака завжди прохолодно.

Про це пише Daily Mail.

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Стюардеса популярної авіакомпанії розповіла, що коли літак піднімається в повітря, він покладається на свою внутрішню систему охолодження, яка працює від двигунів. Вона підкреслила, що салон літака розділений на зони для контролю температури.

Система охолодження іноді працює не досконало, зокрема, якщо зона дії завелика чи температурний датчик знаходиться біля джерела тепла — вона вважатиме, що в салоні тепліше, ніж є насправді, і почне працювати інтенсивніше.

Проте прохолода в літаку корисна для здоров'я.

Один із бортпровідників пригадав, що працював на величезному літаку, який перевозив понад 600 пасажирів, і однією з речей, яку він повинен був "регулярно перевіряти", було те, щоб температура в салоні не підіймалася вище 23 градуси. Справа в тому, що пасажири починають втрачати свідомість, якщо салоні підіймається температура вище за цей показник.

Пасажири в літаку. Фото: Freepik

"Холодне повітря допомагає протидіяти впливу сухого, розрідженого повітря в салоні літака, яке може сприяти зневодненню і запамороченню", — розповіла стюардеса.

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