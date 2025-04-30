Почему на борту самолета всегда прохладно - объяснение

Туристка путешествует на самолете. Фото: Freepik

Многие пассажиры берут с собой в самолет джемперы, даже несмотря на летнюю жару. Бортпроводница рассказала, почему в салоне самолета всегда прохладно.

Об этом пишет Daily Mail.

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Стюардесса популярной авиакомпании рассказала, что воли самолет поднимается в воздух, он полагается на свою внутреннюю систему охлаждения, которая работает от двигателей. Она подчеркнула, что салон самолета разделен на зоны для контроля температуры.

Система охлаждения иногда работает несовершенно, в частности, если зона действия слишком большая или температурный датчик находится возле источника тепла - она будет считать, что в салоне теплее, чем есть на самом деле, и начнет работать интенсивнее.

Однако прохлада в самолете полезна для здоровья.

Один из бортпроводников вспомнил, что работал на огромном самолёте, который перевозил более 600 пассажиров, и одной из вещей, которую он должен был "регулярно проверять", было то, чтобы температура в салоне не поднималась выше 23 градусов. Дело в том, что пассажиры начинают терять сознание, если в салоне поднимается температура выше этого показателя.

Пассажиры в самолете. Фото: Freepik

"Холодный воздух помогает противодействовать влиянию сухого, разреженного воздуха в салоне самолета, который может способствовать обезвоживанию и головокружению", — рассказала стюардесса.

Напомним, мы рассказывали о том, где в Таиланде снимали третий сезон "Белого лотоса". Также мы писали, как после посадки на самолет можно сменить места в самолете без лишних доплат.