Одяг, який категорично не можна вдягати в літак — поради туристам

Стюардеса назвала речі, які не варто одягати в літак
Ніщо не може зрівнятися з відчуттям, коли ви сідаєте в літак і знаєте, що летите відкривати нову для себе країну. Проте незабутні враження може зіпсувати незручний одяг.
Про це пише Daily Express.
Який одяг не варто обрати для польотів
Стюардеса Шер Даллас зазначила, що люди хочуть відчувати себе комфортно в літаку, особливо під час довгих перельотів, тому вибір одягу може мати велике значення.
По-перше, Шер порадила уникати комбінезонів. Справа в тому, що ця річ в туалеті буде збирати бруд на всіх поверхнях.
"Насправді не існує жодних законів, які б регулювали, як авіакомпанії повинні утримувати туалети на борту літака", — поділилась бортпровідниця.
Працівниця авіакомпанії також рекомендує не обирати для польотів шорти.
"На сидіннях постійно міняють брудні підгузки, люди блюють та сідають в брудному одязі. Ці мікроби збиратимуться на вашій шкірі", — зазначила стюардеса.
Бортпровідниця також порадила уникати майки, адже в літаку може бути прохолодно, окрім того, цей одяг може сковувати ваші рухи. Окрім того, представниця авіакомпанії порекомендувала в літак одягати під худі та светри топи та футболки, щоб за необхідності була можливість їх зняти.
"Мені доводилося надавати невідкладну медичну допомогу через те, що хтось перегрівся, і пасажиру доводилось сидіти в літаку в бюсті", — поділилася вона.
Нагадаємо, Ryanair зобов'язали повернути пасажиру 150 євро. Також ми писали, що Ryanair змінив деякі правила для пасажирів.
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