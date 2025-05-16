Одяг, який категорично не можна вдягати в літак — поради туристам

Аеропорт. Фото: Pixabay

Ніщо не може зрівнятися з відчуттям, коли ви сідаєте в літак і знаєте, що летите відкривати нову для себе країну. Проте незабутні враження може зіпсувати незручний одяг.

Про це пише Daily Express.

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Стюардеса Шер Даллас зазначила, що люди хочуть відчувати себе комфортно в літаку, особливо під час довгих перельотів, тому вибір одягу може мати велике значення.

По-перше, Шер порадила уникати комбінезонів. Справа в тому, що ця річ в туалеті буде збирати бруд на всіх поверхнях.

"Насправді не існує жодних законів, які б регулювали, як авіакомпанії повинні утримувати туалети на борту літака", — поділилась бортпровідниця.

Працівниця авіакомпанії також рекомендує не обирати для польотів шорти.

"На сидіннях постійно міняють брудні підгузки, люди блюють та сідають в брудному одязі. Ці мікроби збиратимуться на вашій шкірі", — зазначила стюардеса.

Пасажири в літаку. Фото: Pixabay

Бортпровідниця також порадила уникати майки, адже в літаку може бути прохолодно, окрім того, цей одяг може сковувати ваші рухи. Окрім того, представниця авіакомпанії порекомендувала в літак одягати під худі та светри топи та футболки, щоб за необхідності була можливість їх зняти.

"Мені доводилося надавати невідкладну медичну допомогу через те, що хтось перегрівся, і пасажиру доводилось сидіти в літаку в бюсті", — поділилася вона.

Нагадаємо, Ryanair зобов'язали повернути пасажиру 150 євро. Також ми писали, що Ryanair змінив деякі правила для пасажирів.