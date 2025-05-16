Одежда, которую категорически нельзя надевать в самолет - советы туристам

Стюардесса назвала вещи, которые не стоит одевать в самолет
Ничто не может сравниться с ощущением, когда вы садитесь в самолет и знаете, что летите открывать новую для себя страну. Однако незабываемые впечатления может испортить неудобная одежда.
Об этом пишет Daily Express.
Какую одежду не стоит выбирать для полетов
Стюардесса Шер Даллас отметила, что люди хотят чувствовать себя комфортно в самолете, особенно во время долгих перелетов, поэтому выбор одежды может иметь большое значение.
Во-первых, Шер посоветовала избегать комбинезонов. Дело в том, что эта вещь в туалете будет собирать грязь на всех поверхностях.
"На самом деле не существует никаких законов, которые бы регулировали, как авиакомпании должны содержать туалеты на борту самолета", — поделилась бортпроводница.
Работница авиакомпании также рекомендует не выбирать для полетов шорты.
"На сиденьях постоянно меняют грязные подгузники, люди блюют и садятся в грязной одежде. Эти микробы будут собираться на вашей коже", — отметила стюардесса.
Бортпроводница также посоветовала избегать майки, ведь в самолете может быть прохладно, кроме того, эта одежда может сковывать ваши движения. Кроме того, представитель авиакомпании порекомендовала в самолет одевать под худи и свитера топы и футболки, чтобы при необходимости была возможность их снять.
"Мне приходилось оказывать неотложную медицинскую помощь из-за того, что кто-то перегрелся, и пассажиру приходилось сидеть в самолете в бюсте", — поделилась она.
Напомним, Ryanair обязали вернуть пассажиру 150 евро. Также мы писали, что Ryanair изменил некоторые правила для пассажиров.
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