Одежда, которую категорически нельзя надевать в самолет - советы туристам

Аэропорт. Фото: Pixabay

Ничто не может сравниться с ощущением, когда вы садитесь в самолет и знаете, что летите открывать новую для себя страну. Однако незабываемые впечатления может испортить неудобная одежда.

Об этом пишет Daily Express.

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Какую одежду не стоит выбирать для полетов

Стюардесса Шер Даллас отметила, что люди хотят чувствовать себя комфортно в самолете, особенно во время долгих перелетов, поэтому выбор одежды может иметь большое значение.

Во-первых, Шер посоветовала избегать комбинезонов. Дело в том, что эта вещь в туалете будет собирать грязь на всех поверхностях.

"На самом деле не существует никаких законов, которые бы регулировали, как авиакомпании должны содержать туалеты на борту самолета", — поделилась бортпроводница.

Работница авиакомпании также рекомендует не выбирать для полетов шорты.

"На сиденьях постоянно меняют грязные подгузники, люди блюют и садятся в грязной одежде. Эти микробы будут собираться на вашей коже", — отметила стюардесса.

Пассажиры в самолете. Фото: Pixabay

Бортпроводница также посоветовала избегать майки, ведь в самолете может быть прохладно, кроме того, эта одежда может сковывать ваши движения. Кроме того, представитель авиакомпании порекомендовала в самолет одевать под худи и свитера топы и футболки, чтобы при необходимости была возможность их снять.

"Мне приходилось оказывать неотложную медицинскую помощь из-за того, что кто-то перегрелся, и пассажиру приходилось сидеть в самолете в бюсте", — поделилась она.

Напомним, Ryanair обязали вернуть пассажиру 150 евро. Также мы писали, что Ryanair изменил некоторые правила для пассажиров.