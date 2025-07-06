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Головна Туризм Стюардеса назвала причини, через які можуть скасувати рейс

Стюардеса назвала причини, через які можуть скасувати рейс

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 19:17
Через які причини можуть перенести чи скасувати рейс — перелік
Зліт літака. Фото: pexels.com

Подорожувати літаком зручно та вигідно, проте затримка чи скасування рейсу може вщент зруйнувати ваші плани. Досвідчена стюардеса розповіла, з чим пов'язані такі зміни рейсів.

Відповідне відео опублікувала бортпровідниця tanya_ivanikhina_ в TikTok.

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Стюардеса пояснила, що однією з причин перенесення чи скасування рейсу можуть стати погодні умови — сильний снігопад, гроза, ожеледиця та інше. Річ у тім, що вони ускладнюють зліт та посадку борта. Також ваші плани можуть бути зруйновані через виявлені технічні несправності в літаку.

Окрім того, змінити час вильоту можуть через оперативні причини авіакомпаній — запізнення чи нестачу екіпажу,  а також через проблеми з логістикою. Затримати посадку також можуть через невчасне обслуговування літака — дозаправлення пального та інше.

Стюардеса також нагадала про інші популярні форс-мажори — страйки, різні безпекові ситуації, а також, наприклад, закриття повітряного простору.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також пілот розповів, як уникнути небезпеки на борту під час турбулентності.

авіарейси відпустка літаки туризм авіація
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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