Ryanair змінить розміри ручної поклажі — що відомо

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Цього року бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair має намір внести значні зміни до правила перевезення ручної поклажі. Нові вимоги стануть ще більш суворими.

Про це повідомляє Daily Express.

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Ryanair перегляне правила для пасажирів

Нині найбільша європейська бюджетна авіакомпанія дозволяє безкоштовно брати на борт літака сумку розміром 40 x 25 x 20 см та об'ємом до 20 літрів.

Проте наприкінці жовтня 2025 року правила можуть змінитися. Пасажирам дозволятимуть брати з собою сумку чи рюкзак розмірами 40 x 30 x 15 см та об'ємом до 18 літрів.

Тим часом Асоціація Airlines for Europe (A4E), членом якої є Ryanair, веде переговори з комісаром з питань транспорту в Брюсселі Адіною Велеан про те, як полегшити подорожі пасажирам.

Пасажири Ryanair. Фото: pexels.com

Нині обговорюється впровадження єдиних розмірів ручної поклажі для усіх авікомпаній-членів до кінця літнього сезону 2025 року. Проте після запровадження таких змін можуть зрости ціни на авіаквитки.

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