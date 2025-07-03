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Головна Туризм Ryanair планує суттєво скоротити розміри ручної поклажі

Ryanair планує суттєво скоротити розміри ручної поклажі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 13:19
Ryanair змінить розміри ручної поклажі — що відомо
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Цього року бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair має намір внести значні зміни до правила перевезення ручної поклажі. Нові вимоги стануть ще більш суворими.

Про це повідомляє Daily Express.

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Ryanair перегляне правила для пасажирів

Нині найбільша європейська бюджетна авіакомпанія дозволяє безкоштовно брати на борт літака сумку розміром 40 x 25 x 20 см та об'ємом до 20 літрів.

Проте наприкінці жовтня 2025 року правила можуть змінитися. Пасажирам дозволятимуть брати з собою сумку чи рюкзак розмірами 40 x 30 x 15 см та об'ємом до 18 літрів. 

Тим часом Асоціація Airlines for Europe (A4E), членом якої є Ryanair, веде переговори з комісаром з питань транспорту в Брюсселі Адіною Велеан про те, як полегшити подорожі пасажирам.

Ryanair планує суттєво скоротити розміри ручної поклажі - фото 1
Пасажири Ryanair. Фото: pexels.com

Нині обговорюється впровадження єдиних розмірів ручної поклажі для усіх авікомпаній-членів до кінця літнього сезону 2025 року. Проте після запровадження таких змін можуть зрости ціни на авіаквитки.

Нагадаємо, ми розповідали про унікальне місто в Європі з бірюзовими водоймами та неймовірною природою. Також ми писали, що можна перевозити із собою через польський кордон.

авіарейси правила подорож туризм Ryanair
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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