Ryanair изменит размеры ручной клади - что известно

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

В этом году бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair намерена внести значительные изменения в правила перевозки ручной клади. Новые требования станут еще более строгими.

Об этом сообщает Daily Express.

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Сейчас крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания позволяет бесплатно брать на борт самолета сумку размером 40 x 25 x 20 см и объемом до 20 литров.

Однако в конце октября 2025 года правила могут измениться. Пассажирам разрешат брать с собой сумку или рюкзак размерами 40 x 30 x 15 см и объемом до 18 литров.

Между тем Ассоциация Airlines for Europe (A4E), членом которой является Ryanair, ведет переговоры с комиссаром по вопросам транспорта в Брюсселе Адиной Велеан о том, как облегчить путешествия пассажирам.

Пассажиры Ryanair. Фото: pexels.com

Сейчас обсуждается внедрение единых размеров ручной клади для всех авикомпаний-членов до конца летнего сезона 2025 года. Однако после введения таких изменений могут вырасти цены на авиабилеты.

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