Ryanair изменит размеры ручной клади - что известно

Ryanair планирует существенно сократить размеры ручной клади
В этом году бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair намерена внести значительные изменения в правила перевозки ручной клади. Новые требования станут еще более строгими.
Об этом сообщает Daily Express.
Ryanair пересмотрит правила для пассажиров
Сейчас крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания позволяет бесплатно брать на борт самолета сумку размером 40 x 25 x 20 см и объемом до 20 литров.
Однако в конце октября 2025 года правила могут измениться. Пассажирам разрешат брать с собой сумку или рюкзак размерами 40 x 30 x 15 см и объемом до 18 литров.
Между тем Ассоциация Airlines for Europe (A4E), членом которой является Ryanair, ведет переговоры с комиссаром по вопросам транспорта в Брюсселе Адиной Велеан о том, как облегчить путешествия пассажирам.
Сейчас обсуждается внедрение единых размеров ручной клади для всех авикомпаний-членов до конца летнего сезона 2025 года. Однако после введения таких изменений могут вырасти цены на авиабилеты.
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