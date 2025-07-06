По каким причинам могут перенести или отменить рейс - перечень

Взлет самолета. Фото: pexels.com

Путешествовать самолетом удобно и выгодно, однако задержка или отмена рейса может полностью разрушить ваши планы. Опытная стюардесса рассказала, с чем связаны такие изменения рейсов.

Соответствующее видео опубликовала бортпроводница tanya_ivanikhina_ в TikTok.

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С чем связаны задержки и отмены рейсов

Стюардесса объяснила, что одной из причин переноса или отмены рейса могут стать погодные условия — сильный снегопад, гроза, гололедица и прочее. Дело в том, что они затрудняют взлет и посадку борта. Также ваши планы могут быть разрушены из-за выявленных технических неисправностей в самолете.

Кроме того, измениться время вылета может из-за оперативных причин авиакомпаний — опоздания или недостатка экипажа, а также из-за проблем с логистикой. Задержать посадку также могут из-за несвоевременного обслуживания самолета — дозаправки топлива и прочее.

Стюардесса также напомнила о других популярных форс-мажорах — забастовки, различные ситуации с безопасностью, а также, например, закрытие воздушного пространства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также пилот рассказал, как избежать опасности на борту во время турбулентности.