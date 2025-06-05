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SkyUp запускає новий рейс з Жешува до популярного курорту

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Дата публікації: 5 червня 2025 19:19
SkyUp додав рейс Жешув — Іракліон
Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Авіакомпанія SkyUp запускає прямий рейс із польського Жешува до грецького Іракліона. Він стартує вже цього вівторка, 10 червня.

Про це повідомили avianews.com у SkyUp.

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Повідомляється, що починаючи з 10 червня рейс літатиме з Жешува до Іракліона щовівторка один раз на тиждень. Цінник на квитки стартує від 78 євро.

Жешув знаходиться порівняно недалеко від українського кордону і нашим землякам буде простіше дістатись до популярного курорту.

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Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

На новому рейсі літатиме авіалайнер нового покоління Airbus A321neo, який вміщає 244 пасажири. SkyUp орендував його у ісландського лоукостера PLAY. Доставлятимуть пасажирів також пілоти цього лоукостеру, а обслуговуватимуть — українські бортпровідниці.

Нагадаємо, ми розповідали, що Ryanair закриває рейси до п'яти європейських міст Також керівництво лоукостера Ryanair назвало головну умову повернення до нашої країни після відкриття неба. 

Польща авіарейси авіаквитки подорож туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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