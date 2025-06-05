SkyUp додав рейс Жешув — Іракліон

Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Авіакомпанія SkyUp запускає прямий рейс із польського Жешува до грецького Іракліона. Він стартує вже цього вівторка, 10 червня.

Про це повідомили avianews.com у SkyUp.

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Повідомляється, що починаючи з 10 червня рейс літатиме з Жешува до Іракліона щовівторка один раз на тиждень. Цінник на квитки стартує від 78 євро.

Жешув знаходиться порівняно недалеко від українського кордону і нашим землякам буде простіше дістатись до популярного курорту.

Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

На новому рейсі літатиме авіалайнер нового покоління Airbus A321neo, який вміщає 244 пасажири. SkyUp орендував його у ісландського лоукостера PLAY. Доставлятимуть пасажирів також пілоти цього лоукостеру, а обслуговуватимуть — українські бортпровідниці.

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