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SkyUp запускает новый рейс из Жешува до популярного курорта

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Дата публикации 5 июня 2025 19:19
SkyUp добавил рейс Жешув - Ираклион
Самолет SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

Авиакомпания SkyUp запускает прямой рейс из польского Жешува в греческий Ираклион. Он стартует уже в этот вторник, 10 июня.

Об этом сообщили avianews.com в SkyUp.

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Сообщается, что начиная с 10 июня рейс будет летать из Жешува в Ираклион по вторникам один раз в неделю. Ценник на билеты стартует от 78 евро.

Жешув находится сравнительно недалеко от украинской границы и нашим землякам будет проще добраться до популярного курорта.

SkyUp запускає новий рейс з Жешува до популярного курорту - фото 1
Самолет SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

На новом рейсе будет летать авиалайнер нового поколения Airbus A321neo, который вмещает 244 пассажира. SkyUp арендовал его у исландского лоукостера PLAY. Доставлять пассажиров также будут пилоты этого лоукостера, а обслуживать — украинские бортпроводницы.

Напомним, мы рассказывали, что Ryanair закрывает рейсы в пять европейских городов Также руководство лоукостера Ryanair назвало главное условие возвращения в нашу страну после открытия неба.

Польша авиарейсы авиабилеты путешествие туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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