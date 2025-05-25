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SkyUp анонсував нові рейси до популярних курортів з Польщі

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Дата публікації: 25 травня 2025 21:36
SkyUp додала маршрути з Польщі — куди прямуватимуть
Літак SkyUp. Фото: tripadvisor.co.uk

Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала нові маршрути до популярних морських курортів. Вони прямуватимуть з польських Варшави та Катовіце.

Про це авіакомпанія повідомила в Instagram.

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Нові маршрути SkyUp з Польщі

Повідомляється, що з Варшави до грецького Іракліона літаки прямуватимуть двічі на тиждень, а до Ларнаки (Кіпр) — один раз на тиждень. З Катовіце рейси курсуватимуть до Іракліону, Ларнаки і Бургаса лише раз на тиждень.

Нові рейси SkyUp з Польщі:

  • Варшава — Іракліон — з 27.05.25 по вівторках та суботах;
  • Варшава — Ларнака — з 01.06.25 щонеділі;
  • Катовіце — Іракліон — з 27.05.25 по вівторках та суботах;
  • Катовіце — Ларнака — з 01.06.25 щонеділі;
  • Катовіце — Бургас — з 29.05.25 щочетверга.

"Прямі рейси, гнучкі тарифи, харчування ресторанного рівня на борту і комфортні умови перевезення ваших домашніх улюбленців — усе це чекає на вас зі SkyUp", — повідомили в авіакомпанії та додали, що квитки вже доступні на сайті.

Нагадаємо, ми розповідали про враження британця, який вперше побував в Україні. Також ми писали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. 

Польща авіарейси відпочинок подорож Греція літаки
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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