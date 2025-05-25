SkyUp додала маршрути з Польщі — куди прямуватимуть

Літак SkyUp. Фото: tripadvisor.co.uk

Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала нові маршрути до популярних морських курортів. Вони прямуватимуть з польських Варшави та Катовіце.

Про це авіакомпанія повідомила в Instagram.

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Повідомляється, що з Варшави до грецького Іракліона літаки прямуватимуть двічі на тиждень, а до Ларнаки (Кіпр) — один раз на тиждень. З Катовіце рейси курсуватимуть до Іракліону, Ларнаки і Бургаса лише раз на тиждень.

Нові рейси SkyUp з Польщі:

Варшава — Іракліон — з 27.05.25 по вівторках та суботах;

Варшава — Ларнака — з 01.06.25 щонеділі;

Катовіце — Іракліон — з 27.05.25 по вівторках та суботах;

Катовіце — Ларнака — з 01.06.25 щонеділі;

Катовіце — Бургас — з 29.05.25 щочетверга.

"Прямі рейси, гнучкі тарифи, харчування ресторанного рівня на борту і комфортні умови перевезення ваших домашніх улюбленців — усе це чекає на вас зі SkyUp", — повідомили в авіакомпанії та додали, що квитки вже доступні на сайті.

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