SkyUp додала маршрути з Польщі — куди прямуватимуть

SkyUp анонсував нові рейси до популярних курортів з Польщі
Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала нові маршрути до популярних морських курортів. Вони прямуватимуть з польських Варшави та Катовіце.
Про це авіакомпанія повідомила в Instagram.
Нові маршрути SkyUp з Польщі
Повідомляється, що з Варшави до грецького Іракліона літаки прямуватимуть двічі на тиждень, а до Ларнаки (Кіпр) — один раз на тиждень. З Катовіце рейси курсуватимуть до Іракліону, Ларнаки і Бургаса лише раз на тиждень.
Нові рейси SkyUp з Польщі:
- Варшава — Іракліон — з 27.05.25 по вівторках та суботах;
- Варшава — Ларнака — з 01.06.25 щонеділі;
- Катовіце — Іракліон — з 27.05.25 по вівторках та суботах;
- Катовіце — Ларнака — з 01.06.25 щонеділі;
- Катовіце — Бургас — з 29.05.25 щочетверга.
"Прямі рейси, гнучкі тарифи, харчування ресторанного рівня на борту і комфортні умови перевезення ваших домашніх улюбленців — усе це чекає на вас зі SkyUp", — повідомили в авіакомпанії та додали, що квитки вже доступні на сайті.
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