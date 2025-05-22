В аеропорту Мадриду запровадили нову систему безпеки — деталі

Пасажирка в аеропорту. Фото: Pexels

Аеропорт Мадрида найняв приватну охоронну фірму, щоб зменшити кількість бездомних людей, які ночують у його терміналах. У зв'язку з цим на входах буде розгорнута нова система безпеки.

Про це пише Daily Express.

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З 21:00 до 5:00 п'ять входів залишатимуться відкритими в терміналах 1, 2 і 3 і чотири в терміналі 4. Проте на вході буде застосовуватись нова система, яка пропускатиме лише пасажирів.

Тим, хто не є співробітником або не має квитка чи посадкового талона — в аеропорту не буде дозволено залишатися. Однак сім'ї та друзі все одно зможуть зустрічати прибулих, незважаючи на те, що у них не буде відповідних документів.

Вперше про такі зміни було оголошено тиждень тому, через часті скарги на "незахищеність та нездорову атмосферу" в аеропорту, особливо в Терміналі 4.

Велика кількість бездомних людей, що ночують в аеропорту, залишалася без уваги протягом декількох місяців, адже чиновники різних рівнів влади продовжували звинувачувати один одного.

Пасажири в аеропорту. Фото: Pexels

Працівники скаржилися на те, що аеропорт кишить кусючими комахами, і кілька співробітників надали фотодокази їхніх укусів. Після виклику відповідних служб, аеропорт вирішив взяти відповідальність за безпеку на себе і ввів обмежувальні заходи.

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