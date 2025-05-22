В аэропорту Мадрида ввели новую систему безопасности - детали

Один из аэропортов Испании ввел изменения — что известно
Аэропорт Мадрида нанял частную охранную фирму, чтобы уменьшить количество бездомных людей, которые ночуют в его терминалах. В связи с этим на входах будет развернута новая система безопасности.
Об этом пишет Daily Express.
Меры безопасности в аэропорту Мадрида
С 21:00 до 5:00 пять входов будут оставаться открытыми в терминалах 1, 2 и 3 и четыре в терминале 4. Однако на входе будет применяться новая система, которая будет пропускать только пассажиров.
Тем, кто не является сотрудником или не имеет билета или посадочного талона — в аэропорту не будет разрешено оставаться. Однако семьи и друзья все равно смогут встречать прибывших, несмотря на то, что у них не будет соответствующих документов.
Впервые о таких изменениях было объявлено неделю назад, из-за частых жалоб на "незащищенность и нездоровую атмосферу" в аэропорту, особенно в Терминале 4.
Большое количество бездомных людей, ночующих в аэропорту, оставалось без внимания в течение нескольких месяцев, ведь чиновники разных уровней власти продолжали обвинять друг друга.
Работники жаловались на то, что аэропорт кишит кусачими насекомыми, и несколько сотрудников предоставили фотодоказательства их укусов. После вызова соответствующих служб, аэропорт решил взять ответственность за безопасность на себя и ввел ограничительные меры.
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