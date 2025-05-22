В аэропорту Мадрида ввели новую систему безопасности - детали

Пассажирка в аэропорту. Фото: Pexels

Аэропорт Мадрида нанял частную охранную фирму, чтобы уменьшить количество бездомных людей, которые ночуют в его терминалах. В связи с этим на входах будет развернута новая система безопасности.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Меры безопасности в аэропорту Мадрида

С 21:00 до 5:00 пять входов будут оставаться открытыми в терминалах 1, 2 и 3 и четыре в терминале 4. Однако на входе будет применяться новая система, которая будет пропускать только пассажиров.

Тем, кто не является сотрудником или не имеет билета или посадочного талона — в аэропорту не будет разрешено оставаться. Однако семьи и друзья все равно смогут встречать прибывших, несмотря на то, что у них не будет соответствующих документов.

Впервые о таких изменениях было объявлено неделю назад, из-за частых жалоб на "незащищенность и нездоровую атмосферу" в аэропорту, особенно в Терминале 4.

Большое количество бездомных людей, ночующих в аэропорту, оставалось без внимания в течение нескольких месяцев, ведь чиновники разных уровней власти продолжали обвинять друг друга.

Пассажиры в аэропорту. Фото: Pexels

Работники жаловались на то, что аэропорт кишит кусачими насекомыми, и несколько сотрудников предоставили фотодоказательства их укусов. После вызова соответствующих служб, аэропорт решил взять ответственность за безопасность на себя и ввел ограничительные меры.

Напомним, мы рассказывали о красивом побережье в Англии, на котором снимали "Гарри Поттера". Также мы писали об интересных локациях Закарпатья.