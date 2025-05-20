Квитки Ryanair здорожчають найближчим часом — деталі

Літак Ryanair. Фото: Pexels



Популярний ірландський лоукостер Ryanair попередив пасажирів про зміни. Вже цього року можуть суттєво зрости ціни на квитки.

Про це пише The Mirror.

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Ryanair заявив, що мандрівникам слід готуватися до підвищення цін на квитки. Очікується, що в першому кварталі зростання досягне "середнього відсотка" порівняно з минулим роком.

Таким чином авіакомпанія прагне компенсувати частину минулорічного зниження тарифів на 7% протягом літнього піку.

Літак Ryanair. Фото: Pexels

В Ryanair визнали, що минулого року довелося вдатися до зниження тарифів, намагаючись збільшити кількість пасажирів. Крім того, авіакомпанія неодноразово знижувала свої прогнози щодо пасажиропотоку через постійні проблеми з літаками Boeing.

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