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Ryanair попередив про здорожчання квитків

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Дата публікації: 20 травня 2025 21:36
Квитки Ryanair здорожчають найближчим часом — деталі
Літак Ryanair. Фото: Pexels


Популярний ірландський лоукостер Ryanair попередив пасажирів про зміни. Вже цього року можуть суттєво зрости ціни на квитки.

Про це пише The Mirror

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Ryanair заявив, що мандрівникам слід готуватися до підвищення цін на квитки. Очікується, що в першому кварталі зростання досягне "середнього відсотка" порівняно з минулим роком.

Таким чином авіакомпанія прагне компенсувати частину минулорічного зниження тарифів на 7% протягом літнього піку. 

Ryanair попередив про суттєве здорожчення квитків - фото 1
Літак Ryanair. Фото: Pexels

В Ryanair визнали, що минулого року довелося вдатися до зниження тарифів, намагаючись збільшити кількість пасажирів. Крім того, авіакомпанія неодноразово знижувала свої прогнози щодо пасажиропотоку через постійні проблеми з літаками Boeing.

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також ми писали, чому не варто наносити багато косметики для фото на закордонний паспорт.

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Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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