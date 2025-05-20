Квитки Ryanair здорожчають найближчим часом — деталі

Ryanair попередив про здорожчання квитків
Популярний ірландський лоукостер Ryanair попередив пасажирів про зміни. Вже цього року можуть суттєво зрости ціни на квитки.
Про це пише The Mirror.
Ryanair змінить прайс на квитки
Ryanair заявив, що мандрівникам слід готуватися до підвищення цін на квитки. Очікується, що в першому кварталі зростання досягне "середнього відсотка" порівняно з минулим роком.
Таким чином авіакомпанія прагне компенсувати частину минулорічного зниження тарифів на 7% протягом літнього піку.
В Ryanair визнали, що минулого року довелося вдатися до зниження тарифів, намагаючись збільшити кількість пасажирів. Крім того, авіакомпанія неодноразово знижувала свої прогнози щодо пасажиропотоку через постійні проблеми з літаками Boeing.
Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також ми писали, чому не варто наносити багато косметики для фото на закордонний паспорт.
Читайте Новини.LIVE!