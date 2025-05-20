Билеты Ryanair подорожают в ближайшее время - детали

Самолет Ryanair. Фото: Pexels



Популярный ирландский лоукостер Ryanair предупредил пассажиров об изменениях. Уже в этом году могут существенно вырасти цены на билеты.

Об этом пишет The Mirror.

Реклама

Читайте также:

Ryanair изменит прайс на билеты

Ryanair заявил, что путешественникам следует готовиться к повышению цен на билеты. Ожидается, что в первом квартале рост достигнет "среднего процента" по сравнению с прошлым годом.

Таким образом авиакомпания стремится компенсировать часть прошлогоднего снижения тарифов на 7% в течение летнего пика.

Самолет Ryanair. Фото: Pexels

В Ryanair признали, что в прошлом году пришлось прибегнуть к снижению тарифов, пытаясь увеличить количество пассажиров. Кроме того, авиакомпания неоднократно снижала свои прогнозы по пассажиропотоку из-за постоянных проблем с самолетами Boeing.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мы писали, почему не стоит наносить много косметики для фото на загранпаспорт.