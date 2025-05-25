SkyUp добавила маршруты из Польши — куда будут направляться

SkyUp анонсировал новые рейсы на популярные курорты из Польши
Украинская авиакомпания SkyUp анонсировала новые маршруты к популярным морским курортам. Они будут следовать из польских Варшавы и Катовице.
Об этом авиакомпания сообщила в Instagram.
Новые маршруты SkyUp из Польши
Сообщается, что из Варшавы в греческий Ираклион самолеты будут направляться дважды в неделю, а в Ларнаку (Кипр) — один раз в неделю. Из Катовице рейсы будут курсировать в Ираклион, Ларнаку и Бургас только раз в неделю.
Новые рейсы SkyUp из Польши:
- Варшава — Ираклион — с 27.05.25 по вторникам и субботам;
- Варшава — Ларнака — с 01.06.25 по воскресеньям;
- Катовице — Ираклион — с 27.05.25 по вторникам и субботам;
- Катовице — Ларнака — с 01.06.25 каждое воскресенье;
- Катовице — Бургас — с 29.05.25 по четвергам.
"Прямые рейсы, гибкие тарифы, питание ресторанного уровня на борту и комфортные условия перевозки ваших домашних любимцев — все это ждет вас со SkyUp", — сообщили в авиакомпании и добавили, что билеты уже доступны на сайте.
Напомним, мы рассказывали о впечатлениях британца, который впервые побывал в Украине. Также мы писали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров.
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