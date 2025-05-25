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SkyUp анонсировал новые рейсы на популярные курорты из Польши

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Дата публикации 25 мая 2025 21:36
SkyUp добавила маршруты из Польши — куда будут направляться
Самолет SkyUp. Фото: tripadvisor.co.uk

Украинская авиакомпания SkyUp анонсировала новые маршруты к популярным морским курортам. Они будут следовать из польских Варшавы и Катовице.

Об этом авиакомпания сообщила в Instagram.

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Новые маршруты SkyUp из Польши

Сообщается, что из Варшавы в греческий Ираклион самолеты будут направляться дважды в неделю, а в Ларнаку (Кипр) — один раз в неделю. Из Катовице рейсы будут курсировать в Ираклион, Ларнаку и Бургас только раз в неделю.

Новые рейсы SkyUp из Польши:

  • Варшава — Ираклион — с 27.05.25 по вторникам и субботам;
  • Варшава — Ларнака — с 01.06.25 по воскресеньям;
  • Катовице — Ираклион — с 27.05.25 по вторникам и субботам;
  • Катовице — Ларнака — с 01.06.25 каждое воскресенье;
  • Катовице — Бургас — с 29.05.25 по четвергам.

"Прямые рейсы, гибкие тарифы, питание ресторанного уровня на борту и комфортные условия перевозки ваших домашних любимцев — все это ждет вас со SkyUp", — сообщили в авиакомпании и добавили, что билеты уже доступны на сайте.

Напомним, мы рассказывали о впечатлениях британца, который впервые побывал в Украине. Также мы писали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров.

Польша авиарейсы отдых путешествие Греция самолеты
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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