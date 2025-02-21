Унікальний острів в Греції — чому варто обрати для подорожі

Острів Аморгос. Фото: Flickr

Переповнені вулиці зі спітнілими туристами можуть суттєво завадити вашому відпочинку. В Греції є не менш гарний острів за популярні Міконос і Санторіні, про який знає мало туристів.

Про нього розповідає Express.

Читайте також:

Який острів варто відвідати в Греції

Вам варто обов'язково відвідати мальовничий острів Аморгос. Він вперше здобув популярність завдяки фільму "Le Grand Blue" 1988 року, який був знятий тут, але досі залишається маловідомим.

Аморгос може похвалитися безліччю чудових пляжів. Серед найпопулярніших — затока Мурус, відома своєю бірюзовою водою, мальовничими скелями та кількома вражаючими маленькими печерами для снорклінгу.

Неподалік від пляжу Калотарітісса є ще одне популярне місце для дайвінгу. На узбережжі знаходиться корабель "Олімпія", який затонув у 1980 році, коли капітан намагався сховатися від шторму.

Нагадаємо, ми розповідали про містичні замки в Німеччині, які варто відвідати туристам. Також ми розповідали про найгарніші пляжі світу.