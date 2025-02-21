Уникальный остров в Греции - почему стоит выбрать для путешествия

Остров Аморгос. Фото: Flickr

Переполненные улицы с потными туристами могут существенно помешать вашему отдыху. В Греции есть не менее красивый остров, чем популярные Миконос и Санторини, о котором знает мало туристов.

О нем рассказывает Express.

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Вам стоит обязательно посетить живописный остров Аморгос. Он впервые получил известность благодаря фильму "Le Grand Blue" 1988 года, который был снят здесь, но до сих пор остается малоизвестным.

Аморгос может похвастаться множеством великолепных пляжей. Среди самых популярных — залив Мурус, известный своей бирюзовой водой, живописными скалами и несколькими впечатляющими маленькими пещерами для снорклинга.

Неподалеку от пляжа Калотаритисса есть еще одно популярное место для дайвинга. На побережье находится корабль "Олимпия", который затонул в 1980 году, когда капитан пытался укрыться от шторма.

Напомним, мы рассказывали о мистических замках в Германии, которые стоит посетить туристам. Также мы рассказывали о самых красивых пляжах мира.