На Майорці туристів штрафують на 750 євро

Один з пляжів Майорки. Фото: tripadvisor.com

Туристи, які планують поїздку до острова Майорки (Іспанія), можуть зіштовхнутися з космічними штрафами. Йдеться про покарання до 750 євро.

Про це пише Daily Express.

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Повідомляються, що штраф доведеться сплатити кожного, кого спіймають на купівлі товарів у нелегальних вуличних торговців. Такі жорсткі правила були запроваджені минулого місяця.

Указ місцевої влади, який набув чинності 26 травня, є частиною ширшої програми боротьби міської ради Майорки з неліцензійною торгівлею в популярних туристичних районах.

"Будь-хто, хто купує такі речі, як сонцезахисні окуляри, ювелірні прикраси, підроблений одяг, напої або інші товари у нелегальних вуличних торговців, буде оштрафований на суму до 750 євро", — йдеться в документі.

Туристка на шопінгу в Іспанії. Фото: freepik.com

Самі продавці можуть зіткнутися з ще більш суворими штрафами — від 750 до 1,500 євро.

Нагадаємо, раніше дружина пілота розповіла, як аферисти в аеропорту можуть отримати доступ до ваших карт. Також місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону через виявлену загадкову речовину на піску.