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Головна Туризм Штраф до 750 євро — на одному з островів Іспанії карають туристів

Штраф до 750 євро — на одному з островів Іспанії карають туристів

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Дата публікації: 20 червня 2025 11:29
На Майорці туристів штрафують на 750 євро
Один з пляжів Майорки. Фото: tripadvisor.com
Ключові моменти Майорка штрафує любителів вуличного шопінгу

Туристи, які планують поїздку до острова Майорки (Іспанія), можуть зіштовхнутися з космічними штрафами. Йдеться про покарання до 750 євро.

Про це пише Daily Express.

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Майорка штрафує любителів вуличного шопінгу

Повідомляються, що штраф доведеться сплатити кожного, кого спіймають на купівлі товарів у нелегальних вуличних торговців. Такі жорсткі правила були запроваджені минулого місяця.

Указ місцевої влади, який набув чинності 26 травня, є частиною ширшої програми боротьби міської ради Майорки з неліцензійною торгівлею в популярних туристичних районах.

"Будь-хто, хто купує такі речі, як сонцезахисні окуляри, ювелірні прикраси, підроблений одяг, напої або інші товари у нелегальних вуличних торговців, буде оштрафований на суму до 750 євро", — йдеться в документі. 

Штраф до 750 євро — на одному з островів Іспанії карають туристів - фото 1
Туристка на шопінгу в Іспанії. Фото: freepik.com

Самі продавці можуть зіткнутися з ще більш суворими штрафами — від 750 до 1,500 євро.

Нагадаємо, раніше дружина пілота розповіла, як аферисти в аеропорту можуть отримати доступ до ваших карт. Також місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону через виявлену загадкову речовину на піску. 

подорож Іспанія штраф магазини туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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