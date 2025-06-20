На Майорці туристів штрафують на 750 євро

Штраф до 750 євро — на одному з островів Іспанії карають туристів
Туристи, які планують поїздку до острова Майорки (Іспанія), можуть зіштовхнутися з космічними штрафами. Йдеться про покарання до 750 євро.
Про це пише Daily Express.
Майорка штрафує любителів вуличного шопінгу
Повідомляються, що штраф доведеться сплатити кожного, кого спіймають на купівлі товарів у нелегальних вуличних торговців. Такі жорсткі правила були запроваджені минулого місяця.
Указ місцевої влади, який набув чинності 26 травня, є частиною ширшої програми боротьби міської ради Майорки з неліцензійною торгівлею в популярних туристичних районах.
"Будь-хто, хто купує такі речі, як сонцезахисні окуляри, ювелірні прикраси, підроблений одяг, напої або інші товари у нелегальних вуличних торговців, буде оштрафований на суму до 750 євро", — йдеться в документі.
Самі продавці можуть зіткнутися з ще більш суворими штрафами — від 750 до 1,500 євро.
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