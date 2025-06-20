На Майорке туристов штрафуют на 750 евро на Майорке

Один из пляжей Майорки. Фото: tripadvisor.com

Туристы, которые планируют поездку на остров Майорку (Испания) могут столкнуться с космическими штрафами. Речь идет о наказании до 750 евро.

Об этом пишет Daily Express.

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Сообщается, что штраф придется заплатить каждому, кого поймают на покупке товаров у нелегальных уличных торговцев. Такие жесткие правила были введены в прошлом месяце.

Указ местных властей, который вступил в силу 26 мая, является частью более широкой программы борьбы городского совета Майорки с нелицензионной торговлей в популярных туристических районах.

"Любой, кто покупает такие вещи, как солнцезащитные очки, ювелирные украшения, поддельную одежду, напитки или другие товары у нелегальных уличных торговцев, будет оштрафован на сумму до 750 евро", — говорится в документе.

Туристка на шопинге в Испании. Фото: freepik.com

Сами продавцы могут столкнуться с еще более суровыми штрафами — от 750 до 1,500 евро.

Напомним, ранее жена пилота рассказала, как аферисты в аэропорту могут получить доступ к вашим картам. Также местные власти Валенсии закрыли многие пляжи в пик сезона из-за обнаруженного загадочного вещества на песке.