На Майорке туристов штрафуют на 750 евро на Майорке

Штраф до 750 евро — на одном из островов наказывают туристов
Туристы, которые планируют поездку на остров Майорку (Испания) могут столкнуться с космическими штрафами. Речь идет о наказании до 750 евро.
Об этом пишет Daily Express.
Майорка штрафует любителей уличного шопинга
Сообщается, что штраф придется заплатить каждому, кого поймают на покупке товаров у нелегальных уличных торговцев. Такие жесткие правила были введены в прошлом месяце.
Указ местных властей, который вступил в силу 26 мая, является частью более широкой программы борьбы городского совета Майорки с нелицензионной торговлей в популярных туристических районах.
"Любой, кто покупает такие вещи, как солнцезащитные очки, ювелирные украшения, поддельную одежду, напитки или другие товары у нелегальных уличных торговцев, будет оштрафован на сумму до 750 евро", — говорится в документе.
Сами продавцы могут столкнуться с еще более суровыми штрафами — от 750 до 1,500 евро.
Напомним, ранее жена пилота рассказала, как аферисты в аэропорту могут получить доступ к вашим картам. Также местные власти Валенсии закрыли многие пляжи в пик сезона из-за обнаруженного загадочного вещества на песке.
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