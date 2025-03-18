Популярні авіакомпанії заборонили користуватись павербанками — деталі

Пасажири в літаку. Фото: Freepik

Авіакомпанії Singapore Airlines та Thai Airways запровадили нові правила. Відтепер їх пасажирам суворо заборонено користуватися павербанками або акумуляторними батареями протягом усього польоту.

Про це пише Express.

Читайте також:

Нові заборони авіакомпаній

В авіакомпанії Singapore Airlines повідомили, що нові правила набудуть чинності з 1 квітня. Відтепер пасажири не зможуть заряджати свої особисті пристрої за допомогою портативних павербанків, а також заряджати павербанки за допомогою бортових USB-портів. За новими правилами павербанки повинні перевозитися в ручній поклажі.

Також повідомляється, що для перевезення павербанків від 100 до 160 Вт-год необхідний дозвіл авіакомпанії.

Пасажирка розряджає телефон. Фото: Freepik

Компанія Thai Airways також заборонила пасажирам використовувати та заряджати павербанки під час польоту. Нове правило було введено з 15 березня. У ручній поклажі Thai Airways дозволяється перевозити запасні акумулятори, ємність яких не перевищує 100 Вт-год.

Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми писали, чому лоукостер Ryanair залишає за собою право вас пересадити із заброньованими місцями.