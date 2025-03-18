Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Туризм arrow Ще дві авіакомпанії заборонили користуватись цієї річчю в літаку arrow

Ще дві авіакомпанії заборонили користуватись цієї річчю в літаку

18 березня 2025 16:49
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Популярні авіакомпанії заборонили користуватись павербанками — деталі
Пасажири в літаку. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Авіакомпанії Singapore Airlines та Thai Airways запровадили нові правила. Відтепер їх пасажирам суворо заборонено користуватися павербанками або акумуляторними батареями протягом усього польоту.

Про це пише Express.

Читайте також:

Нові заборони авіакомпаній

В авіакомпанії Singapore Airlines повідомили, що нові правила набудуть чинності з 1 квітня. Відтепер пасажири не зможуть заряджати свої особисті пристрої за допомогою портативних павербанків, а також заряджати павербанки за допомогою бортових USB-портів. За новими правилами павербанки повинні перевозитися в ручній поклажі.

Також повідомляється, що для перевезення павербанків від 100 до 160 Вт-год необхідний дозвіл авіакомпанії.

Ще дві авіакомпанії заборонили користуватись цієї річчю в літаку - фото 1
Пасажирка розряджає телефон. Фото: Freepik

Компанія Thai Airways також заборонила пасажирам використовувати та заряджати павербанки під час польоту. Нове правило було введено з 15 березня. У ручній поклажі Thai Airways дозволяється перевозити запасні акумулятори, ємність яких не перевищує 100 Вт-год.

Нагадаємо, експерт з подорожей поділився кількома порадами, які допоможуть зекономити на квитках на літак. Також ми писали, чому лоукостер Ryanair залишає за собою право вас пересадити із заброньованими місцями. 

авіарейси подорож туризм заборони зарядний пристрій
Реклама
Реклама
Реклама