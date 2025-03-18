Популярные авиакомпании запретили пользоваться павербанками - детали

Пассажиры в самолете. Фото: Freepik

Авиакомпании Singapore Airlines и Thai Airways ввели новые правила. Отныне их пассажирам строго запрещено пользоваться павербанками или аккумуляторными батареями в течение всего полета.

Об этом пишет Express.

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В авиакомпании Singapore Airlines сообщили, что новые правила вступят в силу с 1 апреля. Отныне пассажиры не смогут заряжать свои личные устройства с помощью портативных павербанков, а также заряжать павербанки с помощью бортовых USB-портов. По новым правилам павербанки должны перевозиться в ручной клади.

Также сообщается, что для перевозки павербанков от 100 до 160 Вт-ч необходимо разрешение авиакомпании.

Пассажирка разряжает телефон. Фото: Freepik

Компания Thai Airways также запретила пассажирам использовать и заряжать павербанки во время полета. Новое правило было введено с 15 марта. В ручной клади Thai Airways разрешается перевозить запасные аккумуляторы, емкость которых не превышает 100 Вт-ч.

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