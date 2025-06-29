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Головна Туризм Сезон відпусток в Україні — куди поїхати покупатись, окрім Одеси

Сезон відпусток в Україні — куди поїхати покупатись, окрім Одеси

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 18:19
Де влітку покупатись в Україні, окрім Одеси — перелік локацій
Українка відпочиває на пляжі. Фото: freepik.com

Щороку з настанням літа українці починають планувати свою відпустку. Традиційно багато хто обирає Одесу, проте в Україні багато мальовничих місць, де можна відновити свої сили.

Добіркою неймовірних локацій, де можна скупатися, поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

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Мандрівник радить українцям відвідати Карстові кар'єри, які називають українськими "Мальдівами". Такі озера є майже поблизу кожного українського великого міста.

Турист порекомендував побувати цього літа на Дружбівському, Черепашинецькому чи Морозівському кар'єрах. 

Тревел-блогер переконаний, що багатьом сподобається відпочинок на Дністрі. Вздовж водойми розташовано багато пляжів та оглядових майданчиків. Чоловік радить побувати у Бакоті, Заліщиках, Шишкових горбах та Галиці.

Турист розповів, що позасмагати та покупатися можна й у комплексах відпочинку в Карпатах — Східниця, Микуличин, Теребовля. Окрім того, на Закарпатті є басейни з термальними купальнями та солоні озера, які активно відновлюють сили.

@vadymgrinko

Головне, щоб нарешті прийшло справжнє літо, а не дощі і вітер через день 😱🙌

♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Нагадаємо, ми розповідали про популярний курорт в Єгипті.  Також ми писали про красиве озеро за 18 км від Житомира

Одеса відпочинок подорож літо плавання туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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