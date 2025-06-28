Буцький каньйон на Черкащині — де побувати цього літа

Буцький каньйон. Фото: otdihnavse100.com.ua

Україна вражає неймовірною природою. Одним з найгарніших локацій в нашій країні є Буцький каньйон в Черкаській області.

Про це пише телеграм-канал "Подорожуймо Україною".

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Неймовірний каньйон розташований у смт Буки Уманського району Черкаської області та починається за 800 м нижче від греблі колишньої Буцької ГЕС.

Буцький каньйон — скелясті береги з виступами сірого граніту висотою 30 метрів. Його довжина сягає 2,5 км, ширина — 80 м. Ця природна локація тоне в зелені, яка наповнює повітря ароматом і ніжністю диких трав та квітів.

Візитівкою каньйону є скеля Лисакова, з якої туристи полюбляють пірнати влітку. Її було названо на честь козака, який героїчно захищав свою землю та поліг у нерівному бою з турками.

Буцький каньйон на річці Гірський Тікич. Фото: otdihnavse100.com.ua

Буцький каньйон. Фото: otdihnavse100.com.ua

Біля підніжжя каньйону мандрівники можуть поплавати на байдарках по річці Гірський Тікич. Локація також чудово підходить для альпінізму та скелелазіння.

З Києва дорога займає близько 3 годин. Мандрівникам варто рухатися трасою Н01 (Київ — Обухів — Корсунь-Шевченківський — Городище). До каньйону також можна дістатися автобусом "Київ-Маньківка" або "Київ-Тальне".

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