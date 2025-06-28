Букский каньон в Черкасской области - где побывать этим летом

Букский каньон. Фото: otdihnavse100.com.ua

Украина поражает невероятной природой. Одним из самых красивых локаций в нашей стране является Букский каньон в Черкасской области.

Об этом пишет телеграм-канал "Путешествуем по Украине".

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Невероятный каньон расположен в пгт Буки Уманского района Черкасской области и начинается в 800 м ниже плотины бывшей Букской ГЭС.

Букский каньон — скалистые берега с выступами серого гранита высотой 30 метров. Его длина достигает 2,5 км, ширина — 80 м. Эта природная локация тонет в зелени, которая наполняет воздух ароматом и нежностью диких трав и цветов.

Визитной карьером каньона является скала Лысакова, с которой туристы любят нырять летом. Она была названа в честь казака, который героически защищал свою землю и погиб в неравном бою с турками.

Букский каньон на реке Горный Тикич. Фото: otdihnavse100.com.ua

Букский каньон. Фото: otdihnavse100.com.ua

У подножия каньона путешественники могут поплавать на байдарках по реке Горный Тикич. Локация также прекрасно подходит для альпинизма и скалолазания.

Из Киева дорога занимает около 3 часов. Путешественникам стоит двигаться по трассе Н01 (Киев — Обухов — Корсунь-Шевченковский — Городище). До каньона также можно добраться автобусом "Киев-Маньковка" или "Киев-Тальное".

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