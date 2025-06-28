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Главная Туризм Маленькая "Швейцария" в 3 часах езды от Киева

Маленькая "Швейцария" в 3 часах езды от Киева

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 17:29
Букский каньон в Черкасской области - где побывать этим летом
Букский каньон. Фото: otdihnavse100.com.ua
Ключові моменти Природная жемчужина Черкасской области

Украина поражает невероятной природой. Одним из самых красивых локаций в нашей стране является Букский каньон в Черкасской области.

Об этом пишет телеграм-канал "Путешествуем по Украине".

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Природная жемчужина Черкасской области

Невероятный каньон расположен в пгт Буки Уманского района Черкасской области и начинается в 800 м ниже плотины бывшей Букской ГЭС.

Букский каньон — скалистые берега с выступами серого гранита высотой 30 метров. Его длина достигает 2,5 км, ширина — 80 м. Эта природная локация тонет в зелени, которая наполняет воздух ароматом и нежностью диких трав и цветов.

Визитной карьером каньона является скала Лысакова, с которой туристы любят нырять летом. Она была названа в честь казака, который героически защищал свою землю и погиб в неравном бою с турками.

Маленька "Швейцарія" за 3 години від Києва — неймовірний каньйон - фото 1
Букский каньон на реке Горный Тикич. Фото: otdihnavse100.com.ua
Маленька "Швейцарія" за 3 години від Києва — неймовірний каньйон - фото 2
Букский каньон. Фото: otdihnavse100.com.ua

У подножия каньона путешественники могут поплавать на байдарках по реке Горный Тикич. Локация также прекрасно подходит для альпинизма и скалолазания.

Из Киева дорога занимает около 3 часов. Путешественникам стоит двигаться по трассе Н01 (Киев — Обухов — Корсунь-Шевченковский — Городище). До каньона также можно добраться автобусом "Киев-Маньковка" или "Киев-Тальное".

Ранее мы подготовили для вас подборку из лучших украинских аквапарков. Также мы писали, где на Кировоградщине хорошо клюет.

путешествие лето природа Черкасская область туризм каньон
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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