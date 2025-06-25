Озеро за пів години їзди від Києва — де відпочити

Ходосівське озеро. Фото: funtime.ua

Ходосівське озеро — природна перлина всього за пів години їзди від Києва. Це ідеальне місце для пікніка, відпочинку на природі та релаксу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чим унікальна ця водойма.

Реклама

Читайте також:

Де відпочити поблизу Києва

Ця неймовірна водойма була утворена в 60-х роках ХХ століття на річці Сіверка. Посеред озера розташований затоплений кулеметний ДОТ №127, створений ще у 1931 році.

На місці озера розміщувалася споруда першої лінії оборони Києва, яка захищала столицю у часи Другої світової війни. Нині ця локація стала популярною фотозоною та улюбленим місцем відпочинку киян.

Ходосівське озеро. Фото: funtime.ua

Розташоване поблизу озера село Ходосівка також має цікаву історію. Воно відоме Великим Ходосівським городищем, яке є археологічною пам'яткою національного значення. В часи Київської Русі городище слугувало частиною оборони Києва.

Дорога в ВДНГ, враховуючи затори, в середньому займає 20-30 хвилин.

Маршрут до озера. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, ми розповідали про красиве озеро за 18 км від Житомира. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.