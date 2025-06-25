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Головна Туризм Мальовниче озеро-пам'ятка за пів години їзди від Києва

Мальовниче озеро-пам'ятка за пів години їзди від Києва

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 22:18
Озеро за пів години їзди від Києва — де відпочити
Ходосівське озеро. Фото: funtime.ua
Ключові моменти Де відпочити поблизу Києва

Ходосівське озеро — природна перлина всього за пів години їзди від Києва. Це ідеальне місце для пікніка, відпочинку на природі та релаксу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чим унікальна ця водойма.

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Де відпочити поблизу Києва

Ця неймовірна водойма була утворена в 60-х роках ХХ століття на річці Сіверка. Посеред озера розташований затоплений кулеметний ДОТ №127, створений ще у 1931 році.

На місці озера розміщувалася споруда першої лінії оборони Києва, яка захищала столицю у часи Другої світової війни. Нині ця локація стала популярною фотозоною та улюбленим місцем відпочинку киян.

Мальовниче озеро-пам'ятка за пів години їзди від Києва - фото 1
Ходосівське озеро. Фото: funtime.ua

Розташоване поблизу озера село Ходосівка також має цікаву історію. Воно відоме Великим Ходосівським городищем, яке є археологічною пам'яткою національного значення. В часи Київської Русі городище слугувало частиною оборони Києва.

Дорога в ВДНГ, враховуючи затори, в середньому займає 20-30 хвилин. 

Мальовниче озеро-пам'ятка за пів години їзди від Києва - фото 1
Маршрут до озера. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, ми розповідали про красиве озеро за 18 км від Житомира. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.

відпочинок подорож літо відпустка туризм озеро
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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