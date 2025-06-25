Озеро за пів години їзди від Києва — де відпочити

Мальовниче озеро-пам'ятка за пів години їзди від Києва
Ходосівське озеро — природна перлина всього за пів години їзди від Києва. Це ідеальне місце для пікніка, відпочинку на природі та релаксу.
Редакція Новини.LIVE розповідає, чим унікальна ця водойма.
Де відпочити поблизу Києва
Ця неймовірна водойма була утворена в 60-х роках ХХ століття на річці Сіверка. Посеред озера розташований затоплений кулеметний ДОТ №127, створений ще у 1931 році.
На місці озера розміщувалася споруда першої лінії оборони Києва, яка захищала столицю у часи Другої світової війни. Нині ця локація стала популярною фотозоною та улюбленим місцем відпочинку киян.
Розташоване поблизу озера село Ходосівка також має цікаву історію. Воно відоме Великим Ходосівським городищем, яке є археологічною пам'яткою національного значення. В часи Київської Русі городище слугувало частиною оборони Києва.
Дорога в ВДНГ, враховуючи затори, в середньому займає 20-30 хвилин.
Нагадаємо, ми розповідали про красиве озеро за 18 км від Житомира. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.
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