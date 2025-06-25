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Главная Туризм Живописное озеро-памятник в получасе езды от Киева

Живописное озеро-памятник в получасе езды от Киева

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 22:18
Озеро в получасе езды от Киева - где отдохнуть
Ходосовское озеро. Фото: funtime.ua
Ключові моменти Где отдохнуть под Киевом

Ходосовское озеро — природная жемчужина всего в получасе езды от Киева. Это идеальное место для пикника, отдыха на природе и релакса.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, чем уникален этот водоем.

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Где отдохнуть под Киевом

Этот невероятный водоем был образован в 60-х годах ХХ века на реке Северка. Посреди озера расположен затопленный пулеметный ДОТ №127, созданный еще в 1931 году.

На месте озера размещалось сооружение первой линии обороны Киева, которая защищала столицу во времена Второй мировой войны. Сейчас эта локация стала популярной фотозоной и любимым местом отдыха киевлян.

Мальовниче озеро-пам'ятка за пів години їзди від Києва - фото 1
Ходосовское озеро. Фото: funtime.ua

Расположенное вблизи озера село Ходосовка также имеет интересную историю. Оно известно Большим Ходосовским городищем, которое является археологическим памятником национального значения. Во времена Киевской Руси городище служило частью обороны Киева.

Дорога в ВДНХ, учитывая пробки, в среднем занимает 20-30 минут.

Мальовниче озеро-пам'ятка за пів години їзди від Києва - фото 1
Маршрут к озеру. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, мы рассказывали о красивом озере в 18 км от Житомира. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.

отдых путешествие лето отпуск туризм озеро
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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