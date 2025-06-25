Озеро в получасе езды от Киева - где отдохнуть

Живописное озеро-памятник в получасе езды от Киева
Ходосовское озеро — природная жемчужина всего в получасе езды от Киева. Это идеальное место для пикника, отдыха на природе и релакса.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, чем уникален этот водоем.
Где отдохнуть под Киевом
Этот невероятный водоем был образован в 60-х годах ХХ века на реке Северка. Посреди озера расположен затопленный пулеметный ДОТ №127, созданный еще в 1931 году.
На месте озера размещалось сооружение первой линии обороны Киева, которая защищала столицу во времена Второй мировой войны. Сейчас эта локация стала популярной фотозоной и любимым местом отдыха киевлян.
Расположенное вблизи озера село Ходосовка также имеет интересную историю. Оно известно Большим Ходосовским городищем, которое является археологическим памятником национального значения. Во времена Киевской Руси городище служило частью обороны Киева.
Дорога в ВДНХ, учитывая пробки, в среднем занимает 20-30 минут.
Напомним, мы рассказывали о красивом озере в 18 км от Житомира. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.
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