Где летом искупаться в Украине, кроме Одессы - перечень локаций

Украинка отдыхает на пляже. Фото: freepik.com

Ежегодно с наступлением лета украинцы начинают планировать свой отпуск. Традиционно многие выбирают Одессу, однако в Украине много живописных мест, где можно восстановить свои силы.

Подборкой невероятных локаций, где можно искупаться, поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

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Путешественник советует украинцам посетить Карстовые карьеры, которые называют украинскими "Мальдивами". Такие озера есть почти вблизи каждого украинского крупного города.

Турист порекомендовал побывать этим летом на Дружбовском, Черепашинецком или Морозовском карьерах.

Тревел-блогер убежден, что многим понравится отдых на Днестре. Вдоль водоема расположено много пляжей и смотровых площадок. Мужчина советует побывать в Бакоте, Залещиках, Шишковых горбах и Галице.

Турист рассказал, что позагорать и искупаться можно и в комплексах отдыха в Карпатах — Сходница, Микуличин, Теребовля. Кроме того, на Закарпатье есть бассейны с термальными купальнями и соленые озера, которые активно восстанавливают силы.

Напомним, мы рассказывали о популярном курорте в Египте. Также мы писали о красивом озере в 18 км от Житомира.