Локації для відпочинку в Україні — де провести відпустку

Сезон відпусток — куди варто поїхати в Україні влітку 2025
Коли літо розгортає свої теплі обійми, саме час відкласти буденність і дозволити собі трохи відпочинку. Українська природа вражає своєю різнобарвністю та красою.
Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok порадив, де в Україні можна провести відпустку цього літа.
Де відпочити в Україні
Турист радить помандрувати по Хмельниччині. За його словами, тут можна знайти відпочинок на будь-який смак — від неймовірних водоспадів до красивих замків. Блогер загадав затоплене село Бакота, де можна чудово відновитися біля води.
Чоловік також порадив побувати цього літа на Дружбівському кар'єрі, що розташований в Житомирській області. Водойма вразить вас чистою водою бірюзового кольору. В регіоні також багато неймовірних замків палаців.
Блогер також порекомендував відвідати Закарпаття. Він розповів, що в цьому регіоні багато виноградників, є лікувальні солоні озера та термальні води.
@vadymgrinko
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Нагадаємо, ми розповідали про красиве озеро за 18 км від Житомира. Також ми писали про водойму-пам'ятку за пів години їзди від Києва.
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