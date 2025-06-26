Локації для відпочинку в Україні — де провести відпустку

Дитина відпочиває в басейні. Фото: pexels.com

Коли літо розгортає свої теплі обійми, саме час відкласти буденність і дозволити собі трохи відпочинку. Українська природа вражає своєю різнобарвністю та красою.

Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok порадив, де в Україні можна провести відпустку цього літа.

Реклама

Читайте також:

Де відпочити в Україні

Турист радить помандрувати по Хмельниччині. За його словами, тут можна знайти відпочинок на будь-який смак — від неймовірних водоспадів до красивих замків. Блогер загадав затоплене село Бакота, де можна чудово відновитися біля води.

Чоловік також порадив побувати цього літа на Дружбівському кар'єрі, що розташований в Житомирській області. Водойма вразить вас чистою водою бірюзового кольору. В регіоні також багато неймовірних замків палаців.

Блогер також порекомендував відвідати Закарпаття. Він розповів, що в цьому регіоні багато виноградників, є лікувальні солоні озера та термальні води.

@vadymgrinko А ви куди би радили поїхали? У моїх найближчих планах – Мигія і Буцький каньйон 😍 ♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Нагадаємо, ми розповідали про красиве озеро за 18 км від Житомира. Також ми писали про водойму-пам'ятку за пів години їзди від Києва.