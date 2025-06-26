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Головна Туризм Сезон відпусток — куди варто поїхати в Україні влітку 2025

Сезон відпусток — куди варто поїхати в Україні влітку 2025

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 12:20
Локації для відпочинку в Україні — де провести відпустку
Дитина відпочиває в басейні. Фото: pexels.com
Ключові моменти Де відпочити в Україні

Коли літо розгортає свої теплі обійми, саме час відкласти буденність і дозволити собі трохи відпочинку. Українська природа вражає своєю різнобарвністю та красою.

Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok порадив, де в Україні можна провести відпустку цього літа.

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Турист радить помандрувати по Хмельниччині. За його словами, тут можна знайти відпочинок на будь-який смак — від неймовірних водоспадів до красивих замків. Блогер загадав затоплене село Бакота, де можна чудово відновитися біля води.

Чоловік також порадив побувати цього літа на Дружбівському кар'єрі, що розташований в Житомирській області. Водойма вразить вас чистою водою бірюзового кольору. В регіоні також багато неймовірних замків палаців.

Блогер також порекомендував відвідати Закарпаття. Він розповів, що в цьому регіоні багато виноградників, є лікувальні солоні озера та термальні води.

@vadymgrinko

А ви куди би радили поїхали? У моїх найближчих планах – Мигія і Буцький каньйон 😍

♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Нагадаємо, ми розповідали про красиве озеро за 18 км від Житомира. Також ми писали про водойму-пам'ятку за пів години їзди від Києва.

подорож відпустка Україна туризм озеро
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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