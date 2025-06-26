Локации для отдыха в Украине - где провести отпуск

Ребенок отдыхает в бассейне. Фото: pexels.com

Когда лето разворачивает свои теплые объятия, самое время отложить обыденность и позволить себе немного отдыха. Украинская природа поражает своей разнообразием и красотой.

Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok посоветовал, где в Украине можно провести отпуск этим летом.

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Где отдохнуть в Украине

Турист советует попутешествовать по Хмельницкой области. По его словам, здесь можно найти отдых на любой вкус - от невероятных водопадов до красивых замков. Блогер загадал затопленное село Бакота, где можно прекрасно восстановиться у воды.

Мужчина также посоветовал побывать этим летом на Дружбовском карьере, который расположен в Житомирской области. Водоем поразит вас чистой водой бирюзового цвета. В регионе также много невероятных замков дворцов.

Блогер также порекомендовал посетить Закарпатье. Он рассказал, что в этом регионе много виноградников, есть лечебные соленые озера и термальные воды.

@vadymgrinko А вы куда бы советовали поехали? В моих ближайших планах - Мигия и Букский каньон 😍. ♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Напомним, мы рассказывали о красивом озере в 18 км от Житомира. Также мы писали о водоеме-памятнике в получасе езды от Киева.