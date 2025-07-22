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Головна Туризм Ryanair "змішали з брудом" через ручну поклажу

Ryanair "змішали з брудом" через ручну поклажу

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 16:36
Скандал Ryanair — директора компанії назвали скнарою
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Нещодавно керівник авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі зізнався, що лоукостер платить працівникам додаткову мотивацію за штраф пасажирів за перевищення ручної поклажі. Ця інформація неабияк обурила клієнтів компанії.

Про це пише Daily Mail.

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Скандал Ryanair

З'ясувалося, що ірландський авіаперевізник платить персоналу 1,50 євро за виявлення пасажирів, які намагаються пронести на борт ручну поклажу, яка перевищує закріплені розміри — 40x20x25 см. Загальна сума такої премії на місяць складає 80 євро.

За провезення багажу, розмір якого перевищує заявлений при бронюванні квитка, з пасажирів стягується штраф у розмірі до 75 євро, навіть якщо він лише на сантиметр перевищує закріплений розмір.

Ryanair "змішали з брудом" через ручну поклажу - фото 1
Літак та пасажири Ryanair. Фото: pexels.com

Керівник лоукостера також заявив, що розглядає можливість збільшення бонусів для персоналу, щоб "усунути проблему пасажирів з надмірним багажем".

Однак сотні пасажирів Ryanair були обурені його заявами.

"Прибутки Ryanair стрімко зростають, але замість того, щоб пом'якшити правила перевезення багажу, вони подвоюють штрафи. У який момент правозастосування переходить у полювання за дрібними доходами?"

"Враховуючи прибуток Ryanair і 1,50 євро, які отримує працівник за виявлення негабариту, це жалюгідно. Навіщо працівникові накликати на себе неприємності за 1,50 євро за сумку?"

"О'Лірі такий скнара... ніколи не скористаюся послугами його авіакомпанії".

Нагадаємо, раніше досвідчена туристка розповіла, як швидко пройти check-in Ryanair онлайн. Також ми писали, що можна перевозити із собою через польський кордон.

авіарейси скандал авіаквитки штраф Ryanair
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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