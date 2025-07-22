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Главная Туризм Ryanair "смешали с грязью" из-за ручной клади

Ryanair "смешали с грязью" из-за ручной клади

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 16:36
Скандал Ryanair - директора компании назвали скрягой
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Недавно руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири признался, что лоукостер платит работникам дополнительную мотивацию за штраф пассажиров за превышение ручной клади. Эта информация изрядно возмутила клиентов компании.

Об этом пишет Daily Mail.

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Скандал Ryanair

Выяснилось, что ирландский авиаперевозчик платит персоналу 1,50 евро за выявление пассажиров, что пытаются пронести на борт ручную кладь, которая превышает закрепленные размеры — 40x20x25 см. Общая сумма такой премии в месяц составляет 80 евро.

За провоз багажа, размер которого превышает заявленный при бронировании билета, с пассажиров взимается штраф в размере до 75 евро, даже если он лишь на сантиметр превышает закрепленный размер.

Ryanair "змішали з брудом" через ручну поклажу - фото 1
Самолет и пассажиры Ryanair. Фото: pexels.com

Руководитель лоукостера также заявил, что рассматривает возможность увеличения бонусов для персонала, чтобы "устранить проблему пассажиров с чрезмерным багажом".

Однако сотни пассажиров Ryanair были возмущены его заявлениями.

"Прибыли Ryanair стремительно растут, но вместо того, чтобы смягчить правила перевозки багажа, они удваивают штрафы. В какой момент правоприменение переходит в охоту за мелкими доходами?"

"Учитывая прибыль Ryanair и 1,50 евро, которые получает работник за обнаружение негабарита, это жалко. Зачем работнику навлекать на себя неприятности за 1,50 евро за сумку?"

"О'Лири такой скряга... никогда не воспользуюсь услугами его авиакомпании".

Напомним, ранее опытная туристка рассказала, как быстро пройти check-in Ryanair онлайн. Также мы писали, что можно перевозить с собой через польскую границу.

авиарейсы скандал авиабилеты штраф Ryanair
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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