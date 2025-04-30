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Ryanair спростив посадку — як уникнути черг в аеропорту

30 квітня 2025 13:35
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Нові правила реєстрації на рейс Ryanair — що варто знати мандрівникам
Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: upgradedpoints.com
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Популярний ірландський лоукостер Ryanair ввів нову систему реєстрації посадкових талонів. Відтепер пасажири можуть суттєво зекономити час та не стояти в кілометрових чергах.

Про це повідомила користувачка TikTok kydupoihatu.

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Популярний лоукостер не тільки запровадив електронні квитки, а й значно спростив посадку на літак. Авіакомпанія значно спростила реєстрацію на рейс.

Щоб потрапити в літак, пасажиру потрібно зареєструватися на рейс через додаток Ryanair. В день відправлення рейсу в вашому кабінеті з'явиться QR-код, який необхідно відсканувати, а потім прикласти до телефону свій закордонний паспорт.

Після того, як гаджет перевірить ваш паспорт, з'явиться QR-код, який буде необхідно відсканувати в аеропорту.

Нагадаємо, ми розповідали про найкрасивіші озера в Україні, які варто відвідати кожному. Також ми писали про фішки смартфону, які спростять комунікацію в подорожі.

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